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Конгресс США обсудит криптобиржи, стейблкоины и регулирование цифровых активов

Конгресс США обсудит криптобиржи, стейблкоины и регулирование цифровых активов


8 декабря Палата представителей США обсудит с топ-менеджерами индустрии вопросы касательно биткоин-бирж, эмиссии стабильных монет, проблем регулирования цифровых активов, а также политику федеральных ведомств.



Повестку заседания на тему «Цифровые активы и будущее финансов: понимание вызовов и преимуществ финансовых инноваций» раскрыла глава финансового комитета Максин Уотерс.


Участники также обсудят DeFi, учитывая его потенциал «воспроизводить и заменять традиционное предоставление финансовых услуг, в частности кредитование, торговлю активами, страхование».


В документе также говорится о различиях в операционных структурах и составе резервов стейблкоинов по сравнению с фиатом.


«Рынки криптовалют не имеют всеобъемлющей и централизованной нормативно-правовой базы. Это делает инвестиции в них уязвимыми для мошенничества, манипуляций и злоупотреблений. Цифровые активы и связанные с ними поставщики услуг могут представлять риски отмывания денег, финансирования терроризма, уклонения от санкций, клептократии и других незаконных действий», — говорится в комментарии.


Конгресс рассчитывает выработать четкую позицию в отношении CBDC на базе ведущегося исследования ФРС с целью «изучения потенциальных преимуществ и рисков цифрового доллара, а также его влияния на внутреннюю платежную систему США».


Слушание начнется в 18:00 МСК.


Ранее ForkLog сообщил, что среди приглашенных — CEO Circle Джереми Аллэйр, CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид, CEO Bitfury Брайан Брукс, CEO Paxos Чарльз Каскарилья, CEO Stellar Development Foundation Денель Диксон, а также CFO Coinbase Global Алесия Хаас.


Уотерс преследует цель по защите инвесторов и потребителей, привлекая к ответственности ИТ-гигантов. В июне под ее началом создали рабочую группу по криптовалютам, до этого — с фокусом на CBDC.


Глава финансового комитета неоднократно выражала беспокойство в отношении проекта Diem Association (Libra Association). В июне 2019 года конгрессвумен потребовала от Facebook приостановить разработку цифровой валюты, а через два месяца представила план работы по ее дальнейшему изучению.


Напомним, в 2020 году Уотерс призвала администрацию Джо Байдена отозвать решения Управления контролера денежного обращения в составе Минфина США касательно криптовалют и стейблкоинов.


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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