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Лариса Гузеева поделилась фото из детокс-центра, где борется с «ковидно-гормональными кг»

Лариса Гузеева поделилась фото из детокс-центра, где борется с «ковидно-гормональными кг»
62-летняя телеведущая Лариса Гузеева решила перед Новым Годом лечь в клинику, чтобы окончательно избавиться от последствий ковида. Лариса Гузеева мечтает встретить Новый год в прежней форме. Телезвезда, как известно, сильно располнела во время лечения в больнице. По её словам, всему виной гормональные препараты, которые ей прописали врачи от коронавирусной инфекции. Едва вернувшись в эфир, Гузеева сразу объявила, что ей не нравится, как она теперь выглядит. «Раздутая, как шар», — жаловалась ведущая шоу «Давай поженимся». Бороться с лишним весом она решила проверенным методом — легла в клинику для похудения.
Артистка рассказала, что обратилась за помощью к специалистам, которые скорректировали её питание и отправили на очищающие процедуры.
Лариса Гузеева в детокс-клинике «Как перед НГ🎄не потерпеть и не пострадать😳? Моя халатная неделя проходит под присмотром опытных специалистов и врачей. Ковидно-гормональные кг. уходят со скрипом.🤷‍♀️. Жизнь-борьба.🤸‍♂️», — поделилась Гузеева в Instagram. Комментарии к записи ведущая предусмотрительно отключила. Вероятно, знала, что поклонники её раскритикуют. Дело в том, что перед госпитализацией Гузеева тоже пыталась сбросить вес в детокс-клинике. Многие считают, что жесткая диета и спровоцировала падение иммунитета и заражение ковидом. Тогда врачи чудом спасли жизнь звезде Первого канала. Кстати, Гузеева взяла в детокс-клинику и свою дочь, Ольгу Бухарову.
Ольга Бухарова Гузеева, напомним, лежала в той же больнице, где скончался Валерий Гаркалин. Артист попал туда в начале октября. Вскоре врачи перевели его в реанимацию и подключили к ИВЛ. Болезнь протекала в тяжелой форме из-за хронических проблем Гаркалина со здоровьем. Вскоре после смерти артиста Гузеева попала в грандиозный скандал, который случился из-за того, что её уличили во лжи. Ведущая делала публичные заявления, что Гаркалин не вакцинировался, хотя это было не так.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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