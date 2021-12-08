Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лена Катина хочет ребенка от миллионера

Лена Катина хочет ребенка от миллионера
Певица Лена Катина рассказала о личной жизни. Экс-солистка группы t.A.T.u. прожила с Сашо Кузмановичем шесть лет. Супруги вместе воспитывали сына Александра. Однако их отношения, несмотря на теплые чувства, завершились разводом. Вскоре артистка закрутила роман с влиятельным бизнесменом. Лена Катина долгое время скрывала личность бойфренда, однако все же призналась: она влюбилась в Дмитрия Спиридонова. Артистка рада, что мужчина никак не относится к миру шоу-бизнеса. Избранник — бизнес-партнер Олега Тинькова и может похвастаться многомиллионным состоянием. Ляйсан Утяшева решила расспросить исполнительницу о планах на будущее: «Хочешь еще ребеночка?» Катина улыбнувшись ответила: «Обязательно! Очень хочу!» Правда, добавила, что пока не спешит переходить с ним на более серьезный уровень отношений.
Лена Катина «Мужичина моей мечты — мой мужчина. Это относительно новая история. Я не готова очень подробно говорить на эту тему. Счастье любит тишину. Я счастлива», — говорила 37-летняя Катина. Напомним, что два года назад Катина развелась со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем. Несмотря на неожиданный развод, бывшие супруги сумели сохранить дружескую связь. Они стараются окружать сына родительской любовью и заботой. «У нас были разные взгляды на жизненно важные вещи. Я была инициатором развода. Мы оба согласились, что так будет лучше для нас и ребенка. Считаю, что лучше пусть родители отдельно счастливы, чем вместе скандалят. У нас прекрасные отношения. В данный момент он наконец-то к нам прилетел. Из-за пандемии долго не видел сына. Мы каждый день на связи по смс или видео. Он член моей семьи. Я его люблю, уважаю. Но нам так лучше. Мы заслуживаем личного счастья. Может быть, я как раз дождалась своего», — откровенничала она в YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Лунный день сегодня 8 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 8 декабря 2021 года
Миллиардер Эрик Шмидт стал стратегическим советником Chainlink Labs
Миллиардер Эрик Шмидт стал стратегическим советником Chainlink Labs
Логотип Floki Inu появится на футболках игроков клуба «Спартак-Москва»
Логотип Floki Inu появится на футболках игроков клуба «Спартак-Москва»
Исландия ограничила энергоснабжение биткоин-майнеров
Исландия ограничила энергоснабжение биткоин-майнеров
Binance приобрела 18% долю в сингапурской платформе security-токенов
Binance приобрела 18% долю в сингапурской платформе security-токенов
Платежное приложение Lydia привлекло $100 млн
Платежное приложение Lydia привлекло $100 млн
Dogecoin вошла в топ-5 самых популярных новостных запросов Google в 2021 году
Dogecoin вошла в топ-5 самых популярных новостных запросов Google в
Министр просвещения исполнит новогодние желания трёх детей из социальных учреждений Петербурга
Министр просвещения исполнит новогодние желания трёх детей из
В образовательных программах «Океана» примут участие ребята из 33 регионов России
В образовательных программах «Океана» примут участие ребята из 33
В 10 школах столицы провели тематические семинары в рамках программы «Культура конкуренции»
В 10 школах столицы провели тематические семинары в рамках программы
Вышел музыкальный альбом «Звуки науки»
Вышел музыкальный альбом «Звуки науки»
В Иркутске завершили заливку 25 муниципальных катков
В Иркутске завершили заливку 25 муниципальных катков

Топ на сегодня

Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска нод в Lightning Network
Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска
Блокчейн-стартап выходцев из Meta привлек $36 млн от Andreessen Horowitz
Блокчейн-стартап выходцев из Meta привлек $36 млн от Andreessen
Виталик Бутерин рассказал о роли ZK-Rollups в масштабируемости Ethereum
Виталик Бутерин рассказал о роли ZK-Rollups в масштабируемости
Украинская полиция изъяла у подпольных майнеров оборудование на 4 млн гривен
Украинская полиция изъяла у подпольных майнеров оборудование на 4 млн
Максим Виторган признался, что сыну будет тяжело с такими родителями
Максим Виторган признался, что сыну будет тяжело с такими родителями

Еще по теме

Экс-солистка «Тату» Лена Катина рассказала о родах в России
Лена Катина из «Тату» развелась с мужем-музыкантом
Экс-солистка "Тату" Лена Катина рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии
Лена Катина развелась с мужем