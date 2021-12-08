Лена Катина хочет ребенка от миллионера

Певица Лена Катина рассказала о личной жизни. Экс-солистка группы t.A.T.u. прожила с Сашо Кузмановичем шесть лет. Супруги вместе воспитывали сына Александра. Однако их отношения, несмотря на теплые чувства, завершились разводом. Вскоре артистка закрутила роман с влиятельным бизнесменом. Лена Катина долгое время скрывала личность бойфренда, однако все же призналась: она влюбилась в Дмитрия Спиридонова. Артистка рада, что мужчина никак не относится к миру шоу-бизнеса. Избранник — бизнес-партнер Олега Тинькова и может похвастаться многомиллионным состоянием. Ляйсан Утяшева решила расспросить исполнительницу о планах на будущее: «Хочешь еще ребеночка?» Катина улыбнувшись ответила: «Обязательно! Очень хочу!» Правда, добавила, что пока не спешит переходить с ним на более серьезный уровень отношений.Лена Катина «Мужичина моей мечты — мой мужчина. Это относительно новая история. Я не готова очень подробно говорить на эту тему. Счастье любит тишину. Я счастлива», — говорила 37-летняя Катина. Напомним, что два года назад Катина развелась со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем. Несмотря на неожиданный развод, бывшие супруги сумели сохранить дружескую связь. Они стараются окружать сына родительской любовью и заботой. «У нас были разные взгляды на жизненно важные вещи. Я была инициатором развода. Мы оба согласились, что так будет лучше для нас и ребенка. Считаю, что лучше пусть родители отдельно счастливы, чем вместе скандалят. У нас прекрасные отношения. В данный момент он наконец-то к нам прилетел. Из-за пандемии долго не видел сына. Мы каждый день на связи по смс или видео. Он член моей семьи. Я его люблю, уважаю. Но нам так лучше. Мы заслуживаем личного счастья. Может быть, я как раз дождалась своего», — откровенничала она в YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».