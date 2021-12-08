Лиза Арзамасова рассказала, как похудела после родов

Актриса Лиза Арзамасова недавно стала мамой, но уже может похвастаться идеальной фигурой. 26-летняя артистка в августе этого года впервые стала мамой. Актриса подарила мужу Илье Авербуху сына, которого они назвали Львом. Звезда «Папиных дочек» долго не стала засиживаться в декрете и уже через месяц после родов вернулась к работе в театре и съемкам. Сумела артистка и в кратчайшие сроки вернуть себе прежнюю форму и, хотя времени прошло совсем немного, уже может похвастаться плоским животом и стройной фигурой. Арзамасова призналась, что не прикладывала так уж много усилий для того, чтобы сбросить набранные во время беременности килограммы. Да и, по словам Лизы, ей еще есть над чем работать. Если верить звезде «Папиных дочек», то на строгих диетах она не сидела, а сделала ставку на физическую нагрузку и косметологические процедуры.Лиза Арзамасова «Я сразу стала зарядку делать. Сначала щадящую, потом увеличивала нагрузку. Думаю, что окончательно я еще в прежнюю форму не пришла. Есть еще лишние сантиметры в талии и других «мягких местах», но и времени прошло всего три месяца. Не скрою, хожу на приятные процедуры… Намеренно не пишу, какие процедуры я делаю, потому что все очень индивидуально и всё только после консультации врача», — уточнила артистка в Инстаграме. Напомним, Арзамасова вышла замуж за 47-летнего Илью Авербуха в прошлом декабре. Многих удивила внезапная свадьба звездной пары, но оказалось, что на тот момент актриса уже была в положении, поэтому они поспешили зарегистрировать брак. Сейчас супруги наслаждаются первым годом семейной жизни, однако не все верят, что их союз окажется долгим, из-за большой разницы в возрасте.