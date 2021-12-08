Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Львов

Вадим Карасев

Львы — люди, у которых бывает много врагов и недругов. Настало время узнать, почему так происходит, а также пролить свет на то, кто из Знаков Зодиака больше всего недолюбливает Львов.

Львы относятся к фиксированным Знакам Зодиака. Такие люди щедры, но в них нет гибкости. Именно из-за этого Львы часто наживают себе врагов вместо друзей. Прочитав эту статью, многие представители данного Знака смогут узнать, в каком направлении им стоит меняться, чтобы привлекать в свою жизнь доброжелательных людей.

Телец

Львы для Тельцов — это их отражение. Тельцы не хотят, чтобы в их жизни были те, кто может походить на них или превосходить в чем-то. Само собой, Львы воспользуются возможностью для того, чтобы подвинуть Тельцов с пьедестала, какой бы сферы жизни это ни касалось.

Рак

Раки стараются думать о других людях, а Львы в первую очередь переживают о себе самих. И та, и другая стратегия имеют право на жизнь, но Раки не могут просто смириться с тем, что Львы такие эгоистичные. Особенно неприятно Ракам находиться рядом с ними на работе и везде, где есть какая-то конкуренция.

Лев

Да, Львы не любят представителей своего Знака. Им не нужна постоянная борьба за место под солнцем, поэтому они стараются обходить стороной общение с другими Львами. Им не нравится вести общие дела, потому что совершенно очевидно, что рано или поздно это превратится в конфликт.

Скорпион

Скорпионы — это те люди, которые всегда выбирают слова и думают перед тем, как что-то сказать. Львы же являются полной противоположностью в этом плане. Скорпионы терпеть не могут тех, кто говорит только то, что думает. Прямолинейность Львов обескураживает их и заставляет испытывать негатив. Скорпионы просто слишком воспитанные и всегда следуют правилам этикета в общении. Цинизм они воспринимают как моветон.