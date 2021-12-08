Логотип Floki Inu появится на футболках игроков клуба «Спартак-Москва»

Футбольный клуб «Спартак-Москва» объявил о партнерстве с мем-криптовалютой Floki Inu.

https://twitter.com/fcsm_official/status/1468493034711134209

В рамках соглашения логотип Floki Inu появится на форме игроков и LED-панели вдоль поля.

Ранее мем-криптовалюта также стала партнером футбольных клубов "Байер 04" и "Наполи".

Компания анонсировала маркетинговую кампанию в ряде стран в сентябре. В октябре реклама Floki Inu появилась в общественном транспорте Лондона. В конце месяца цена монеты за сутки выросла почти на 80%.

В декабре Управление по стандартам рекламы Великобритании инициировало расследование в отношении рекламного продвижения Floki Inu.