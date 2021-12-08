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Лунный день сегодня 8 декабря 2021 года

Лунный день сегодня 8 декабря 2021 года

Декабрь вступил в свои права, и до начала нового года остается все меньше времени. Обрести уверенность и выполнить намеченные дела в срок помогут рекомендации астрологов, отраженные в лунном календаре.


Эта среда — один из благоприятных дней декабря, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать энергетику суток с умом. Влияние ночного светила поможет в решении сложных вопросов, которые не стоит откладывать в долгий ящик.

Фаза Луны: начинается 4 лунный день, который пройдет под эгидой растущей Луны в Водолее. Сутки подходят для делового общения и вдумчивого решения серьезных вопросов. Астрологи рекомендуют воздержаться от риска и резкой смены планов.

Магнитные бури 8 декабря: магнитосфера Земли находится вне досягаемости солнечных ветров.

Что принесет удачу сегодня


деловое общение;
заключение сделок;
принятие ответственных решений;
завершение текущих дел;
творческая работа;
обучение.

Что отпугнет успех в этот день


риск;
спонтанная смена планов;
лень;
конфликты;
необдуманные траты.

Домашние дела по лунному календарю

Среда — прекрасное время для домашних дел. В этот день можно заниматься любой работой, однако важно не брать на себя непосильных задач, выполнить которые в ближайшее время не получится. Хорош этот день и для дружеского общения, а также для прогулок на свежем воздухе, кратковременных путешествий. В среду можно побаловать близких новыми блюдами и начать подготовку к праздникам: украсить дом и развесить новогоднюю атрибутику.

Одежда и талисманы на эту среду

В среду сохранить внутреннюю гармонию и сконцентрировать внимание на решении важных вопросов помогут насыщенные синие оттенки. Зеленый цвет уместен для тех, кто получает новые знания, а оттенки голубого помогут найти общий язык с окружением. Талисманы этого дня — серебряные украшения, защищающие от неурядиц и негативной энергии, а из камней астрологи рекомендуют обратить внимание на бирюзу, мрамор и халцедон.


Любовь и отношения 8 декабря

Отношения в 4 лунный день будут претерпевать изменения, и от партнеров будет зависеть то, в какую сторону поплывет их лодка любви. Астрологи рекомендуют избегать конфликтов и ссор, заменяя их общением и нахождением компромиссов, чтобы укрепить чувства. Тем, кто находится в поиске второй половинки, важно помнить о том, что решительность и напор не всегда будут помогать, поэтому важно чувствовать настрой собеседника и действовать мягче.

Финансы и работа в 4 лунный день

Среда — прекрасное время для заключения сделок и решения вопросов, связанных с торговлей. Удача будет на стороне тех, кто не принимает поспешных решений и делает выводы, основываясь на документах, а не на словах и пустых обещаниях. Неплохо будет продвигаться обучение и применение новых знаний на практике. Отказаться стоит от тех дел, которые вызывают сомнения. Успех ожидает и людей творческих профессий: стихия Воды поможет раскрыть способности и подстроиться под изменяющиеся обстоятельства.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В среду настроению и здоровью ничто не угрожает, а значит, день можно провести активно и с заботой о самочувствии. В этот день важно сохранять гармонию во всем, чтобы не стать заложниками сильных эмоций, и для этого прекрасно подойдут практики медитации, водные процедуры и творческие занятия. Справиться со стрессом в преддверии новогодних праздников поможет дыхательная гимнастика, а также тщательное планирование.

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По материалам: dailyhoro.ru

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