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Мадонна отметила Хануку вместе с детьми и бойфрендом

Мадонна отметила Хануку вместе с детьми и бойфрендом

После порции критики за свои последние фотосессии 63-летняя Мадонна предложила своим подписчикам другой контент — на этот раз праздничный.

Певица показала, как вместе с приемными детьми, 16-летним Дэвидом Бандой, 15-летней Мерси Джеймс и девятилетними Стеллой и Эстер, и 27-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом отметила Хануку. Биологические дети Мадонны, 25-летняя дочь Лурдес и 21-летний Рокко, участие в праздновании не приняли.


 

 

Нарядившись эльфом, певица вместе с детьми и возлюбленным, которые тоже были одеты в праздничные наряды, украсили елку игрушками. Дресс-код выдержал даже домашний питомец Мадонны — французский бульдог по имени Ольга, который стал частью этой вечеринки.

Атмосфера в доме звезды царила очень праздничная: все веселились, танцевали и пели знаменитый рождественский хит группы Wham! Last Christmas.


Мадонна с сыном Дэвидом
Мадонна с дочерью Эстер


Мадонна, которая является последовательницей каббалы, религиозно-мистического течения в иудаизме, сказала подписчикам, что нужно принимать все религии и религиозные обряды до тех пор, пока они приносят счастье.

На этот раз интернет-юзеры были гораздо более благосклонны и обошлись без критики.



Мадонна с дочерьми
Дочь Мадонны Мерси Джеймс
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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