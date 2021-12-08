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Максим Виторган признался, что сыну будет тяжело с такими родителями

Максим Виторган признался, что сыну будет тяжело с такими родителями
Актер Максим Виторган рассказал о своем сыне Платоне от Ксении Собчак. Пять лет назад Ксения Собчак подарила Максиму Виторгану сына. Для журналистки мальчик стал первенцем, а вот у актера уже есть взрослые дети. В интервью Светлане Бондарчук бывший муж теледивы рассказал, как он относится к младшему ребенку. 49-летний Максим Виторган признался: к Платону он относится особенно. И дело не только в том, что сын еще маленький, а остальные дети уже повзрослели, просто ребенок уже проявляет свой неординарный характер. «Я просто выискиваю любую возможность пообщаться с ним. Мне даже интересно, почему это так происходит. Думаю, может быть, в нем я вижу продолжение жизни», — делился артист.
Максим Виторган с сыном Несмотря на расставание с Ксенией Собчак, которое произошло в 2019-ом, Виторган поддерживает тесную связь с ребенком. Оба бывших супруга стараются окружать его заботой и любовью. Однако он отмечает, что в будущем мальчик может столкнуться из-за них с проблемами. В частности, при выборе профессии: ведь Ксения — популярный журналист, а Максим — постановщик. «Ему будет тяжело, потому что два таких доминирующих родителя», — делился звездный отец. Максим добавил, что для него все же не принципиально по какому пути пойдет мальчик. «Меня эти вещи вообще не волнуют, — заявил театральный режиссер. — Он завален какими-то занятиями, но завален с точки зрения того, чтобы он был подготовлен к жизни. А не потому, что мы хотим, чтобы он кем-то определенным стал. Чтобы у него был набор инструментов, которыми он в дальнейшем сможет управляться». К слову, Виторган давно представил Платона новой возлюбленной Нино Нинидзе. Актрисе удалось подружиться с мальчиком, а также познакомить с сыном от прошлых отношений. «Сыновья наши души друг в друге не чают. Такие лед и пламень, очень разные и попадающие друг в друга. Можем ли мы уехать отдыхать вчетвером? Да, конечно. Мы это делали не раз», — говорил он в YouTube-шоу «Света вокруг света».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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