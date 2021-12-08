Максим Виторган признался, почему выбрал Нино Нинидзе

Актер Максим Виторган рассказал, почему сошелся с такими разными женщинами. Вскоре после скандального развода с Ксенией Собчак актер закрутил роман с Нино Нинидзе. Многие удивились такому выбору Максима, ведь женщины абсолютно разных типажей. Однако звезда уверяет, что в этом нет ничего странного. Максим Виторган дал откровенное интервью Светлане Бондарчук, которая расспросила его о подробностях личной жизни. В частности, блондинку интересовало, как он мог выбрать двух, казалось бы, совершенно разных женщин. «Они вообще люди с разных планет!» — удивлялась модель. 49-летний актер поспешил объяснить: «Человек — сложный компот». Максим добавил, что полярные взгляды на какие-то вещи — нормальное явление. «Это невозможно описать, сформулировать. Просто понимаешь, что ты созвучен тому или иному человеку или нет. Вот и все. Вербализировать это тяжело. У меня есть ближайшие друзья, которых я знаю по 20 лет. Мы во многом очень разные люди, а в чем-то непримиримо, но при этом у нас есть общность. Что это? Природа юмора? Ощущение жизни?» — рассуждал Виторган.Максим Виторган с бывшей женой Актер заявил, что знает пары, которые на первый взгляд несовместимы. «Пересечение интересов, вкусов к музыке, фильмам — вообще не совпадают. Я знаю тех, кто очень давно вместе и не планируют расходиться. Даже не очень понимаю, где они пересекаются вообще кроме спальни. Были друзья, у которых возвышенный вкус на все визуальное. Вот у них дом необыкновенной красоты, одежда, украшения. А в музыке какой-то ужас!» — удивлялся звезда в YouTube-шоу «Света вокруг света». Напомним, что Максим прожил с Ксенией Собчак почти шесть лет. Журналистка стала третьей супругой актера. Ранее он был женат на актрисе Виктории Верберг и маркетологе Наталье. Сейчас Виторган встречается с Нино Нинидзе. Поклонники подозревают, что скоро пара перейдет на серьезный уровень отношений.