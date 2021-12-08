Марина Зудина рассказала о детях от Олега Табакова

Актриса Марина Зудина призналась, что дети отличаются от нее. У народной артистки России есть сын и дочь от Олега Табакова, умершего три года назад. Первенцу Павлу уже 26 лет, он пошел по стопам родителей. Его младшая сестра Мария учится в школе и пока не определилась с профессией. 56-летняя Марина видит общие черты с дочерью, которая внешне похожа на знаменитого отца. Девочку часто просят позировать, однако она не стремится к медийности. Школьница понимает, что интерес к ней обусловлен родительскими заслугами. «Маруся очень похожа на меня в юности, лет в шестнадцать. Мы обе веселые, жизнерадостные, способные посмеяться над собой. Я могу сказать, что свое в ней вижу — это чувство ответственности. У Павла и у Марии адекватное восприятие, они знают, что такое абсолютная величина, какой являлся Олег Павлович Табаков, поэтому думаю, что у них не скоро голова кругом пойдет от собственных успехов», — поделилась Зудина. Звезда сериала «Содержанки» уточнила, что у детей есть тяга к спорту, чего не было у нее с мужем. Марина призналась, что с раннего возраста проявляла интерес к противоположному полу. Мария же сконцентрирована на учебе.Марина Зудина с детьми «Я рано начала влюбляться, лет с тринадцати, а Машка, как мне кажется, более трезвый человек в плане оценок мальчиков. Мне же ходить в школу просто так было скучно. Если есть в кого влюбиться, то еще можно, а если нет, то совсем тоскливо. Но допускаю, что, возможно, так происходило, потому что я училась в советской школе, она отличается от той, в которую ходит Мария», — указала теледива. Вдова Олега Табакова пока не знает, какую карьеру выберет Маша. Она напомнила, что Павел боялся не соответствовать уровню отца и колебался с поступлением в театральную школу. «Насчет Марии я спокойна, у нее еще есть время, чтобы подышать спокойно и подумать. К тому же, всегда есть возможность начать учиться и поменять направление или получить два образования», — пояснила звездная мама. Зудина год назад стала бабушкой. Софья Синицына тайно родила от Павла дочь Мию. Актриса тепло относится к внучке. Однако она поставила ей ультиматум. «Я хочу, чтобы внучка называла меня Мариной, тем более что ее папа так делает с детских лет — зовет меня не «мама», а по имени. Если Миа станет звать меня бабушкой, я буду чувствовать, что должна ей какие-то серьезные вещи говорить, воспитывать... А мне хочется ходить с ней по кафе, брать ее на вечеринки, куда-нибудь ездить. С рутиной пусть родители справляются. Я же хочу у нее ассоциироваться с чем-то другим, с большим драйвом, что ли. Чтобы от слова «бабушка» у нее самой настроение не падало. Пироги я не пеку, то есть тем, чем бабушки, не занимаюсь, поэтому лучше мы с Машкой будем с ней весело и творчески проводить время», — цитирует артистку Wday.