Маша Распутина может получить очень скромную компенсацию от Малахова

Певица Маша Распутина может потратить на суды больше, чем получит денег. Артистка всерьез настроена судиться с Андреем Малаховым и его шоу «Прямой эфир», в котором показали скандальные кадры с Еленой Захаровой, бывшей женой нынешнего супруга артистки. Женщина, напомним, решилась разоблачить звезду эстрады и, в частности, заявила, что та поносила умершую от рака Жанну Фриске. Не удивительно, что выпуск о Распутиной наделал немало шуму. Певица же выступила с гневным опровержением и назвала слова Захаровой клеветой. Артистка заверила, что будет отстаивать справедливость через суд, чтобы защитить свои честь и достоинство. О том, есть ли шансы у знаменитости выиграть дело, рассказал адвокат Евгений Корчаго. Он отметил, что служители Фемиды в ходе разбирательств вполне могут встать на сторону певицы, однако ей не стоит рассчитывать на выплату существенной компенсации от обидчицы. Сложно будет призвать к ответу и Малахова, но есть шанс добиться того, чтобы компрометирующий артистку выпуск программы удалили со всех площадок.Андрей Малахов «К сожалению, у нас в России эти компенсации огромными не бывают. Они могут быть от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. Но если эта информация будет признана порочащей честь и достоинство, то Распутина имеет право добиться удаления шоу из видеоформата, и из соцсетей и из YouTube. Со всех мест, где это опубликовано», — уточнил юрист в интервью порталу «Звездач». Напомним, Захарова утверждает, что певица совсем не сожалела о смерти Фриске, а, наоборот, позволила себе глумиться над коллегой по цеху. «Когда умерла Жанна Фриске — я ревела. Всем жалко было. А Распутина тогда сказала: «На одну шлюху меньше стало», — процитировала Елена якобы слова исполнительницы.