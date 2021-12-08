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Маша Распутина может получить очень скромную компенсацию от Малахова

Маша Распутина может получить очень скромную компенсацию от Малахова
Певица Маша Распутина может потратить на суды больше, чем получит денег. Артистка всерьез настроена судиться с Андреем Малаховым и его шоу «Прямой эфир», в котором показали скандальные кадры с Еленой Захаровой, бывшей женой нынешнего супруга артистки. Женщина, напомним, решилась разоблачить звезду эстрады и, в частности, заявила, что та поносила умершую от рака Жанну Фриске. Не удивительно, что выпуск о Распутиной наделал немало шуму. Певица же выступила с гневным опровержением и назвала слова Захаровой клеветой. Артистка заверила, что будет отстаивать справедливость через суд, чтобы защитить свои честь и достоинство. О том, есть ли шансы у знаменитости выиграть дело, рассказал адвокат Евгений Корчаго. Он отметил, что служители Фемиды в ходе разбирательств вполне могут встать на сторону певицы, однако ей не стоит рассчитывать на выплату существенной компенсации от обидчицы. Сложно будет призвать к ответу и Малахова, но есть шанс добиться того, чтобы компрометирующий артистку выпуск программы удалили со всех площадок.
Андрей Малахов «К сожалению, у нас в России эти компенсации огромными не бывают. Они могут быть от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. Но если эта информация будет признана порочащей честь и достоинство, то Распутина имеет право добиться удаления шоу из видеоформата, и из соцсетей и из YouTube. Со всех мест, где это опубликовано», — уточнил юрист в интервью порталу «Звездач». Напомним, Захарова утверждает, что певица совсем не сожалела о смерти Фриске, а, наоборот, позволила себе глумиться над коллегой по цеху. «Когда умерла Жанна Фриске — я ревела. Всем жалко было. А Распутина тогда сказала: «На одну шлюху меньше стало», — процитировала Елена якобы слова исполнительницы.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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