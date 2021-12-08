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Microsoft создала огромную реальную картину к релизу Halo Infinite

Microsoft создала огромную реальную картину к релизу Halo Infinite


Halo Infinite — главный релиз для Xbox за последние годы. Игра официально выходит уже сегодня, 8 декабря, и Microsoft к столь знаменательному событию представила реальную картину, которую написал современный британский художник Ива Трой. Сама Microsoft следующим образом описывает работу:

Halo Infinite — это кульминация 20-летия художественного мастерства, поэтому мы празднуем это с помощью грандиозного шедевра. Картина размером 3 на 6 метров, написанная художником Ивой Трой, доступна для всеобщего обозрения в лондонской галерее Саатчи до 15 декабря.

Картина создавалась в сотрудничестве с 343 Industries. Художник отмечает, что на работу был потрачен примерно месяц.

Ниже можно посмотреть трейлер, посвященный Halo Infinite и работе художника. А на сайте Xbox можно загрузить эту картину в качестве обоев для телефона, консоли, компьютера и других устройств.


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По материалам: newxboxone

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