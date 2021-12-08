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Миллиардер Эрик Шмидт стал стратегическим советником Chainlink Labs

Миллиардер Эрик Шмидт стал стратегическим советником Chainlink Labs


Бывший главный исполнительный директор Google Эрик Шмидт присоединился к поставщику оракулов Chainlink Labs в качестве стратегического советника. 


https://twitter.com/chainlink/status/1468249334537990156

Шмидт будет руководить стратегией масштабирования фирмы при использовании сетей оракулов для запуска смарт-контрактов.


Помимо работы в Google, Эрик Шмидт занимал должность технического консультанта компании Alphabet, был председателем Совета по инновациям Министерства обороны США, председателем Комиссии национальной безопасности по искусственному интеллекту и входил в советы директоров Apple, Принстонского университета, Университета Карнеги-Меллона и клиники Майо.


По оценкам Forbes, чистая стоимость его активов составляет примерно $24,3 млрд, что делает его одним из самых богатых советников криптовалютной компании. 


Эрик Шмидт является одним из ранних сторонников биткоина. С криптовалютой его познакомил основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в 2011 году.


Ранее Шмидт описал биткоин как «замечательное криптографическое достижение».


Напомним, в октябре к сети оракулов Chainlink присоединилось информационное агентство Associated Press. Запущенная им нода предоставит разработчикам децентрализованных приложений доступ к собранным организацией данным.


В августе к Chainlink присоединилась одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Швейцарии Swisscom. 

# Экономика
По материалам: ForkLog

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