Миллиардер Эрик Шмидт стал стратегическим советником Chainlink Labs

Бывший главный исполнительный директор Google Эрик Шмидт присоединился к поставщику оракулов Chainlink Labs в качестве стратегического советника.

https://twitter.com/chainlink/status/1468249334537990156

Шмидт будет руководить стратегией масштабирования фирмы при использовании сетей оракулов для запуска смарт-контрактов.

Помимо работы в Google, Эрик Шмидт занимал должность технического консультанта компании Alphabet, был председателем Совета по инновациям Министерства обороны США, председателем Комиссии национальной безопасности по искусственному интеллекту и входил в советы директоров Apple, Принстонского университета, Университета Карнеги-Меллона и клиники Майо.

По оценкам Forbes, чистая стоимость его активов составляет примерно $24,3 млрд, что делает его одним из самых богатых советников криптовалютной компании.

Эрик Шмидт является одним из ранних сторонников биткоина. С криптовалютой его познакомил основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в 2011 году.

Ранее Шмидт описал биткоин как «замечательное криптографическое достижение».

Напомним, в октябре к сети оракулов Chainlink присоединилось информационное агентство Associated Press. Запущенная им нода предоставит разработчикам децентрализованных приложений доступ к собранным организацией данным.

В августе к Chainlink присоединилась одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Швейцарии Swisscom.