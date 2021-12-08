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Минцифры хочет ввести сбор биометрии через приложение

Минцифры хочет ввести сбор биометрии через приложение

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект, который позволит пользователям сдавать биометрические данные удаленно при помощи мобильного приложения, заявил на форуме Finnopolis глава ведомства Максут Шадаев.

По его словам, эти данные могут быть задействованы в качестве второго фактора авторизации, например, на портале госуслуг или при использовании цифрового удостоверения личности.

"Мы подготовили поправки, которые все-таки позволят сдать биометрию через приложение, не приходя ни в МФЦ, ни в банк. Понятно, что по такой биометрии набор услуг будет ограничен, но, например, это будет второй фактор авторизации на "Госуслугах", — пояснил министр.

По его словам, из-за участившихся случаев мошенничества с учетными записями ведомство рассматривает возможность ввести такую двухфакторную аутентификацию и даже сделать ее обязательной. Также дополнительной мотивацией сдавать биометрию будет возможность ее использовать при предъявлении QR-кода вместо традиционного удостоверения личности.

Месяц назад Шадаев сообщил, что Минцифры собирается ввести биометрическую аутентификацию на "Госуслугах".


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По материалам: uposters.ru

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