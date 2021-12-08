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Министр просвещения исполнит новогодние желания трёх детей из социальных учреждений Петербурга

Министр просвещения исполнит новогодние желания трёх детей из социальных учреждений Петербурга

В Санкт-Петербурге стартовала акция «Ёлка добра», её открыли Министр просвещения России Сергей Кравцов и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Они сняли с ёлки открытки с желаниями детей из детских домов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных и многодетных семей из Санкт-Петербурга, информирует Минпросвещения России.

На сегодняшний день организаторы акции собрали открытки от 1200 маленьких петербуржцев. Все пожелания разместятся в Санкт-Петербурге на 23 елках, которые установят в Смольном, в Невской Ратуше, в Законодательном Собрании, в районных администрациях и в деловых торговых центрах. Ближе к Новому году елки появятся на Дворцовой и Манежной площадях.

«Очень важно, чтобы те желания, которые загадают дети в новогоднюю ночь, исполнились. Я хочу пожелать каждому ребёнку в новом году найти себя, быть счастливым и не забывать про родителей, с уважением относиться к учителям. Мы со своей стороны будем всё делать, чтобы, как поручил Президент нашей страны, развить таланты каждого ребёнка», – сказал Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Министр просвещения снял с ёлки открытку с желанием Полины (4 года) из Центрального района Санкт-Петербурга. Девочка мечтала получить куклу – принцессу Амелию. Лидия (9 лет) из Петроградского района попросила у Деда Мороза набор робототехники. Мечту о кукольном доме Деду Морозу адресовала Кира (6 лет) из Красносельского района.

Справочно
Проект «Ёлка добра» проводится в Санкт‑Петербурге второй год подряд. В прошлом году было собрано порядка 25 подарков для детей из разных социальных учреждений. В акции принимают участие воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из малообеспеченных и многодетных семей. За весь период проведения акции от детей поступило более 500 писем.

На обратной стороне открытки-варежки дети пишут письмо Деду Морозу, в котором указывают свой желанный подарок. Каждый может подарить детям настоящий праздник, для этого необходимо снять с «Ёлки добра» понравившуюся «варежку» с пожеланием и следовать инструкции: зарегистрироваться по телефону или в официальных группах в социальных сетях, привезти подарок организаторам.

# Общество
По материалам: edu.ru

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