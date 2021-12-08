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Мрачные оттенки, платья макси, принты: что звезды увидели на показе новой коллекции Viva Vox

Мрачные оттенки, платья макси, принты: что звезды увидели на показе новой коллекции Viva Vox

Вчера вечером в Москве прошел показ весенне-летней коллекции бренда Viva Vox. Время подумать о будущем сезоне в череде предновогодних вечеринок нашли Рената Литвинова, Ирина Горбачева, которая выступила в роли музы дизайнера Олега Овсиева и на недавней вечеринке Vogue, Татьяна Михалкова, Маша Федорова, Влад Лисовец и другие.


Ирина Горбачева
Олег Овсиев и Рената Литвинова
Татьяна Михалкова
Елена Крыгина
Алексей Жидковский
Маша Федорова
Марина Дэмченко
Игорь Андреев
Влад Лисовец
Оксана Он
Лина Дембикова

Ожидаемые цветочные принты в коллекцию включены по минимуму — акцент сделан на монохромных образах, причем темных оттенков. База палитры строится на черном, синем и темно-красном и обрамляется пробуждающими от зимнего сумрака светло-розовым и салатовым. В вечерней линейке на первый план выходят макси-платья свободного кроя с крупными принтами.


Viva Vox










Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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