Мрачные оттенки, платья макси, принты: что звезды увидели на показе новой коллекции Viva Vox

Вадим Карасев

Вчера вечером в Москве прошел показ весенне-летней коллекции бренда Viva Vox. Время подумать о будущем сезоне в череде предновогодних вечеринок нашли Рената Литвинова, Ирина Горбачева, которая выступила в роли музы дизайнера Олега Овсиева и на недавней вечеринке Vogue, Татьяна Михалкова, Маша Федорова, Влад Лисовец и другие.





Ирина ГорбачеваОлег Овсиев и Рената ЛитвиноваТатьяна МихалковаЕлена КрыгинаАлексей ЖидковскийМаша ФедороваМарина ДэмченкоИгорь АндреевВлад ЛисовецОксана ОнЛина Дембикова

Ожидаемые цветочные принты в коллекцию включены по минимуму — акцент сделан на монохромных образах, причем темных оттенков. База палитры строится на черном, синем и темно-красном и обрамляется пробуждающими от зимнего сумрака светло-розовым и салатовым. В вечерней линейке на первый план выходят макси-платья свободного кроя с крупными принтами.





Viva Vox

































Надя Бесчетникова