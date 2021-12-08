Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На Xbox Series X | S состоялся релиз игры White Shadows

На Xbox Series X | S состоялся релиз игры White Shadows


На приставках Xbox Series X и Xbox Series S состоялся релиз игры White Shadows от студии Monokel. Игра не вышла на Xbox One — это проект только под новое поколение приставок и PC. White Shadows — дебютный проект студии Monokel.

Главная героиня игры White Shadows — Галчонка, а действия проекта происходят в мире антиутопии. Галчонке предстоит бороться с машиной пропаганды, путешествуя по уникальному миру. Сама игра представляет собой платфомер с элементами головоломки.

У игры White Shadows пока мало оценок, в Steam она собрала «положительные» отзывы от игроков. Как отмечают пользователи, проект похож на сочетание Inside, Limbo и Oddworld Soulstorm. Игра атмосферная, но непродолжительная, полное ее прохождение занимает 2-3 часа. В игре есть русский язык.

Стоимость White Shadows на Xbox Series X | S — $19,99.

White Shadows

White Shadows – это кинематографичный платформер-головоломка, в которой вам предстоит сыграть за маленькую девочку Галчонка, пытающуюся вырв…
Перейти в Microsoft Store


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Советские новогодние блюда, которые раньше готовили к столу, а в наши дни о них практически позабыли
Советские новогодние блюда, которые раньше готовили к столу, а в наши
Редкие вещи, которые немногие видели своими глазами
Редкие вещи, которые немногие видели своими глазами
В Свердловской области открылся шестой «Кванториум»
В Свердловской области открылся шестой «Кванториум»
В России с 2023 года запретят одноразовую пластиковую посуду
В России с 2023 года запретят одноразовую пластиковую посуду
Физики смоделировали атмосферные гамма-вспышки
Физики смоделировали атмосферные гамма-вспышки
Церковный календарь постов на 2022 год
Церковный календарь постов на 2022 год
На Xbox Series X | S состоялся релиз игры White Shadows
На Xbox Series X | S состоялся релиз игры White Shadows
Фил Спенсер считает, что Kinect был важен для развития Xbox
Фил Спенсер считает, что Kinect был важен для развития Xbox
Dress Code. В Санта-Монике прошла премия People's Choice Awards. Среди гостей — Ким Кардашьян, Кристина Агилера, Холли Берри
Dress Code. В Санта-Монике прошла премия People's Choice Awards.
Минцифры хочет ввести сбор биометрии через приложение
Минцифры хочет ввести сбор биометрии через приложение
Особенности выбора сварочных материалов
Особенности выбора сварочных материалов
В Качуге ребенка-инвалида обеспечили лекарством после вмешательства прокуратуры
В Качуге ребенка-инвалида обеспечили лекарством после вмешательства

Топ на сегодня

Маша Распутина собралась судиться с Малаховым
Маша Распутина собралась судиться с Малаховым
Блокчейн-стартап выходцев из Meta привлек $36 млн от Andreessen Horowitz
Блокчейн-стартап выходцев из Meta привлек $36 млн от Andreessen
Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска нод в Lightning Network
Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска
Виталик Бутерин рассказал о роли ZK-Rollups в масштабируемости Ethereum
Виталик Бутерин рассказал о роли ZK-Rollups в масштабируемости
Украинская полиция изъяла у подпольных майнеров оборудование на 4 млн гривен
Украинская полиция изъяла у подпольных майнеров оборудование на 4 млн

Еще по теме

White Shadows выходит на Xbox Series X | S и PC уже 7 декабря
Little Bug выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S в конце ноября
Planet of Lana – новый консольный эксклюзив для Xbox One и Xbox Series X | S
Состоялся релиз Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition на приставках Xbox