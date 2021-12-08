На Xbox Series X | S состоялся релиз игры White Shadows





На приставках Xbox Series X и Xbox Series S состоялся релиз игры White Shadows от студии Monokel. Игра не вышла на Xbox One — это проект только под новое поколение приставок и PC. White Shadows — дебютный проект студии Monokel.

Главная героиня игры White Shadows — Галчонка, а действия проекта происходят в мире антиутопии. Галчонке предстоит бороться с машиной пропаганды, путешествуя по уникальному миру. Сама игра представляет собой платфомер с элементами головоломки.

У игры White Shadows пока мало оценок, в Steam она собрала «положительные» отзывы от игроков. Как отмечают пользователи, проект похож на сочетание Inside, Limbo и Oddworld Soulstorm. Игра атмосферная, но непродолжительная, полное ее прохождение занимает 2-3 часа. В игре есть русский язык.

Стоимость White Shadows на Xbox Series X | S — $19,99.

White Shadows

White Shadows – это кинематографичный платформер-головоломка, в которой вам предстоит сыграть за маленькую девочку Галчонка, пытающуюся вырв…

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