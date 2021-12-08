Наташа Королева рассказала о реакции сына на сестренку

Певица Наташа Королева в одном из интервью рассказала о рождении дочери. В сентябре Наташа Королева поразила всех своим признанием. Артистка рассказала, что благодаря ее яйцеклеткам на свет появилась девочка. Малышку, отцом которой является близкий друг Королевой, выносила суррогатная мать. Призналась в этом Наташа в передаче «Секрет на миллион». Узнав о дочери, Глушко сначала удивился: «Ведь ты же не была беременна», а потом решил почему-то публично раздеться и разнести в студии всю мебель. «Обрадованного» новостью стриптизера с трудом удалось вывести за кулисы. «Думали, что будем горевать? Прекрасно, отлично, великолепно. Лучшая», — эмоционально обратился Тарзан к камере, прежде, чем пропал с экрана. Артистка назвала поведение супруга защитной реакцией.Наташа Королева с сыном А сегодня Королева рассказала, как отнесся к новости о появлении сестры ее сын Архип. «Мое решение приняли. Все-таки это благое дело: на свет появился новый человек. Новый житель планеты. И еще один член нашей семьи. Да, может, нетривиальным методом (певица передала другу замороженную яйцеклетку, а он подарил ей 50 биткоинов на сумму 175 миллионов рублей. — Ред.), но и жизнь сейчас нетривиальная, высокотехнологичная. Так что появление на свет новых людей происходит иногда необычно. Пройдет несколько лет, и никого это не будет удивлять. Так что дома все приняли это нормально, никаких сцен не было. Архип и вовсе обрадовался: «Круто! Теперь у меня есть сестра!» — призналась Натаща в интервью «Телепрограмме». Королева рассказала, что уже сейчас, не дожидаясь взросления девочки, планирует познакомить сестренку с братом. «Думаю, в скором будущем полетим знакомиться! Как только найдем время и возможность, чтобы слетать и погостить в Америке. Все вместе соберемся и познакомимся очно. А так в онлайн-режиме мы все друг друга знаем, видим и регулярно общаемся». Певица не раз признавалась, что мечтает о большой семье. Однако ей и ее супругу Сергею Глушко удалось стать родителями лишь однажды. У пары родился сын Архип. Дальнейшие попытки забеременеть заканчивались выкидышами.