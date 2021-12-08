Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Наташа Королева считает, что сын должен зарабатывать сам

Наташа Королева считает, что сын должен зарабатывать сам
Певица Наташа Королева не собирается обеспечивать сына. Наташа Королева является одной из самых ярких звезд российского шоу-бизнеса. Однако мало кто знает, что успех певица заработала собственным непосильным трудом. За ее плечами непростой путь к слушателю, сложные отношения с любимым мужчиной, уход от продюсера и измены мужа. Наташа Королева работала всю жизнь и сама зарабатывала деньги. Поэтому она считает, что детям не должно все падать с неба. Сына Архипа Наташа Королева родила в 2002 году от стриптизера Тарзана. Сейчас наследник пары занимается музыкой и выступает под псевдонимом Архип Грек. Многие звезды обеспечивают своих детей, но Архипу в этом плане повезло меньше.
Наташа Королева с сыном Певица Наташа Королева не купит квартиру сыну Архипу, если он вдруг женится. Об этом она рассказала в недавнем интервью. Певица уверена, что юноше надо выбрать дело, которое будет приносить доход. Тогда сын сам сможет купить себе квартиру. Пусть сам зарабатывает на жизнь, считает звезда. Свое решение 48-летняя Наташа Королева мотивировала тем, что сын должен научиться ценить заработанное. Когда детям преподносят все на блюдечке с голубой каемочкой, они теряют интерес к жизни и не видят никакого стимула для развития.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Финал Всероссийского конкурса «Ученик года – 2021» стартовал в Ульяновске
Финал Всероссийского конкурса «Ученик года – 2021» стартовал в
Зефира проиграла суд о защите чести и достоинства
Зефира проиграла суд о защите чести и достоинства
Филипп Киркоров опубликовал кадры с новыми членами семьи
Филипп Киркоров опубликовал кадры с новыми членами семьи
Наташа Королева считает, что сын должен зарабатывать сам
Наташа Королева считает, что сын должен зарабатывать сам
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 8 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 8 декабря 2021 года
Фурсенко: ситуация в науке позволяет использовать дополнительные деньги эффективно
Фурсенко: ситуация в науке позволяет использовать дополнительные
Дженнифер Энистон дала новое интервью: о съемках реюниона "Друзей", встречах с бывшим мужем и усталости от соцсетей
Дженнифер Энистон дала новое интервью: о съемках реюниона
В Wasteland 3 сыграло уже больше 2 миллионов человек
В Wasteland 3 сыграло уже больше 2 миллионов человек
Слух: Alan Wake 2 официально анонсируют на The Game Awards 2021
Слух: Alan Wake 2 официально анонсируют на The Game Awards 2021
Высокооцененная игра OneShot выйдет на Xbox и получит русскую локализацию
Высокооцененная игра OneShot выйдет на Xbox и получит русскую
Bloomberg: Из Halo Infinite вырезали больше половины запланированного контента
Bloomberg: Из Halo Infinite вырезали больше половины запланированного
GTA Online получит сюжетное обновление «Контракт» с Доктором Дре
GTA Online получит сюжетное обновление «Контракт» с Доктором Дре

Топ на сегодня

Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска нод в Lightning Network
Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска
Блокчейн-стартап выходцев из Meta привлек $36 млн от Andreessen Horowitz
Блокчейн-стартап выходцев из Meta привлек $36 млн от Andreessen
Виталик Бутерин рассказал о роли ZK-Rollups в масштабируемости Ethereum
Виталик Бутерин рассказал о роли ZK-Rollups в масштабируемости
Украинская полиция изъяла у подпольных майнеров оборудование на 4 млн гривен
Украинская полиция изъяла у подпольных майнеров оборудование на 4 млн
Максим Виторган признался, что сыну будет тяжело с такими родителями
Максим Виторган признался, что сыну будет тяжело с такими родителями

Еще по теме

Наташа Королева призналась в неудачных попытках ЭКО
Наташа Королева мечтает стать бабушкой
Наташа Королева опубликовала эротичное фото в корсете
Наташа Королева в мини отдыхает с повзрослевшим сыном в Японии (фото)