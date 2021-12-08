Николай Басков появился на съемках «Песни года» заметно похудевшим

45-летний певец Николай Басков рассказал, как сбросил лишние килограммы. В этом году легендарный музыкальный фестиваль «Песня года» отмечает 50-летие. Именно поэтому маэстро Игорь Крутой решил разбить традиционный песенный смотр на два дня - на привычную «Песню года» с известными артистами и на «Новую песню года», где правили балом блогеры. Валерия презентовала новый дуэт с Игорем Николаевым и блеснула фигурой, которую выгодно подчеркнул розовый топ и полупрозрачная юбка. Николай Басков тоже приготовил к новогоднему столу новый дуэт с Любой Успенской. Королева шансона демонстрировала ножки в серебряном мини. А постройневший Николай делился новой диетной.Николай Басков и Любовь Успенская «Я привел себя в прекрасную форму, похудел, - признался kp.ru Николай Басков. - Я выбрал для себя интервальное голодание. Оно, с одной стороны, людям кажется легким, но оно тяжелое. Физические упражнения важны для мышц, для корпуса, для тела. А все на самом деле зависит от еды. Я просыпаюсь, завтракаю, потом через 8 часов следующий мой прием пищи. И в следующий раз я ем только через 16 часов. Я не голодаю, могу себе на праздниках позволить и сладкое. Сейчас я в прекрасной форме, вешу 76 килограммов». Поклонники оценили преображение любимого артиста. «Очень стройный!👍👌👏», «Колечка! Красивый какой!!!», «Красота, прическа класс у вас Николай, вам идёт образ!😍», «Какой стройный👏», «Коля помолодел, стрижка стильная и цвет потрясающий», «Николай совсем постройнел! Это всем к лицу! Так держать!», - написали подписчики в комментариях.