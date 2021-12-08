Новая бесплатная карта в Human: Fall Flat на Xbox — «Лаборатория»





Популярная игра Human: Fall Flat сегодня получила обновление на Xbox One и Xbox Series X | S, которое добавляет в нее новую карту — «Лаборатория». Карта уже в течение некоторого времени доступна в Steam, а теперь она добралась и до версии игры из Microsoft Store.

Карта «Лаборатория» была создана членом сообщества игры и стала победителем конкурса Fantastic Machines Competition, после чего ее включили в саму игру. На карте игрокам предстоит взаимодействовать с магнитами и электричеством в секретной лаборатории. Ниже можно посмотреть трейлер новой карты.

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Напомним, что сама игра Human: Fall Flat доступна в подписке Game Pass.

Human Fall Flat

Люди! Вы ведь внимательно слушали на уроках физики? Хватайте друзей и приходите к нам в лабораторию!

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