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Новая бесплатная карта в Human: Fall Flat на Xbox — «Лаборатория»

Новая бесплатная карта в Human: Fall Flat на Xbox — «Лаборатория»


Популярная игра Human: Fall Flat сегодня получила обновление на Xbox One и Xbox Series X | S, которое добавляет в нее новую карту — «Лаборатория». Карта уже в течение некоторого времени доступна в Steam, а теперь она добралась и до версии игры из Microsoft Store.

Карта «Лаборатория» была создана членом сообщества игры и стала победителем конкурса Fantastic Machines Competition, после чего ее включили в саму игру. На карте игрокам предстоит взаимодействовать с магнитами и электричеством в секретной лаборатории. Ниже можно посмотреть трейлер новой карты.


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Напомним, что сама игра Human: Fall Flat доступна в подписке Game Pass.

Human Fall Flat

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По материалам: newxboxone

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