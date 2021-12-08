Новый тизер сериала по Halo — трейлер будет на The Game Awards





Сериал по Halo выйдет в 2022 году на Paramount+. На данный момент полноценный трейлер сериала еще не демонстрировали — это произойдет в рамках The Game Awards. Лишний раз об этом напомнили в рамках нового тизера, который был представлен сегодня — ниже его можно посмотреть.

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Ранее руководитель Halo Transmedia Кики Вулфкилл отмечала, что трейлер, который продемонстрируют на The Game Awards, даст фанатам франшизы «очень и очень сильное предвкушение» сериала. Сейчас сам сериал находится в стадии постпродакшена, его съемки были завершены летом 2021 года.

Подробности сюжета сериала Halo пока не раскрываются. Известно, что главная роль в сериале у Пабло Шрайбер — он сыграет Мастера Чифа, а роль Картаны в сериале досталась Джен Тейлор.