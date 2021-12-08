Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 8 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Начинается новый день, в который нас могут подстерегать новые испытания и возможности. Нумерологи рассказали, чем будет интересна эта среда и как можно будет сегодня достичь наилучших результатов в любой сфере жизни.

Этот день можно считать благоприятным. Числа помогут нам сегодня запрограммировать себя на успех, исправить негативные программы. Эксперты считают, что большие успехи ожидают тех, кто умеет перестраиваться на позитивный лад даже в сложные моменты.

Число-покровитель 8 декабря 2021 года

Прежде всего, необходимо узнать, какое число будет править этим миром. Для этого нужно сложить все цифры текущей даты, прибавив к ним в конце порядковый номер дня недели: 8+1+2+2+0+2+1+3=19. 1+9=10. 1+0=1.

Когда у руля Единица, большинству людей сопутствует удача в вопросах любви и взаимоотношений. Этот день можно считать размеренным и спокойным. Многие из нас сегодня ощутят прилив сил и бодрости. Это очень хорошее время для работы в команде, общения с близкими людьми и друзьями. Вы сами решаете, с кем и когда общаться. Главное — чтобы у вас было желание. Символ этого дня — сердце, олицетворяющее любовь, понимание и доброту.





События 8 декабря из прошлого

8 декабря 1968 года был отменен первый в мире пилотируемый полет вокруг Луны. Сегодня могут срываться планы и пропадать желание делать то, что было задумано ранее.

8 декабря 1987 года Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Это тот самый день, когда люди могут договориться о чем угодно. Не бойтесь идти на переговоры.

8 декабря 2005 года — день окончания использования паровозов в Китае. Единица любит, когда люди отказываются от всего старого в пользу нового, прогрессивного, современного.

Советы нумерологов на эту среду

Сегодня можно проводить время в компании близких людей, а можно побыть в уединении, но стоит помнить, что это палка о двух концах. Длительное уединение не принесет вам позитива.

День пройдет под девизом «трудись, но не перетрудись». Сегодня любая работа будет спориться, но лучше не переутомляться. Старайтесь сохранять силы для вечернего досуга и домашних дел.

Влияние Единицы созидательно, поэтому можно ожидать случайной удачи. В трудные минуты энергетика числа 1 спасет вас от проблем.

Бездействие сегодня равноценно проигрышу, так что старайтесь быть чуточку активнее. Амбициозные и динамичные люди получат мощный заряд удачи и вдохновения.

Большую помощь в принятии решений сегодня вам будет оказывать интуиция. Старайтесь полагаться на нее в самые трудные минуты, когда здравый смысл попросту бессилен.

Не исключено, что сегодня многим из нас придется поступиться своими принципами. Настало время изменить мировоззрение и изменить отношение к тому, что кажется привычным и понятным.

Единица любит и поощряет дисциплинированных людей, которые стремятся к пунктуальности, выполнению планов точно в срок.

Многих из нас сегодня ожидают приятные сюрпризы во многих сферах жизни. Единица любит давать людям то, о чем они мечтают уже долгое время. Это день приятных эмоций и доброты.

Талисманы удачи на 8 декабря

Считается, что Единица связана со стихией Воздуха. Именно поэтому сегодня весьма полезными будут украшения из платины и такие камни-талисманы, как топаз, лунный камень, аметист.

Единица олицетворяет счастье, радость и душевную гармонию. Руна Гебо символизирует то же самое, поэтому она сегодня будет символом привлечения удачи. Вот как она выглядит:



