Особенности выбора сварочных материалов

Роман Иванов

Правильно подобрать материалы для выполнения сварки – это не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Современный рынок предлагает огромный выбор расходников, отличающихся как по стоимости, так и по характеристикам, рабочим свойствам. Предлагаем ознакомиться с кратким обзором самых распространенных и популярных вариантов.

Сварочная проволока и особенности ее использования

Один из самых востребованных материалов. При выборе необходимо ориентироваться на химический состав и толщину деталей. Сварочные материалы должны соответствовать диаметру и структуре связываемых элементов. С размерами все понятно, но что касается химического состава, могут возникнуть некоторые сложности.

Виды материалов в зависимости от используемого металла:

Одним из наиболее приемлемых и практичных вариантов для стали является присадочная проволока. Как показывает практика, лучшее качество шва обеспечивается при применении специального стального шнура (марганцевый или кремнемарганцевый). Его использование обеспечивает надежное и качественное соединение с максимальной механической устойчивостью. При сварке низколегированных конструкций задействуются аналогичные изделия, но в составе должен быть хром. Для сварки алюминиевых и медных деталей должны применяться сварочные присадочные стержни с соответствующим составом. Соединение меди и ее аналогов осуществляется посредством проволоки М1 или МСр1. При сварке деталей, произведенных из других сплавов, рекомендуется применение присадочных материалов с аналогичным составом. Для сваривания чугунных изделий может использоваться проволока класса А или Б. Первый вариант актуален при реализации горячей технологии соединения, второй – для локального подогрева. Изготавливаемые прутки по сплаву стали с повышенной концентрацией углерода подходят для сваривания чугунных изделий.

При самостоятельной сварке изделий необходимо произвести очистку деталей от загрязнений и следов смазки, коррозии, прочих наслоений. Швы должны формироваться медленно и плавно. При выполнении задачи действуют аккуратно, чтобы исключить разбрызгивание стали при соединении. Важно: шов должен быть прямым и ровным, без трещин, пор и прочих дефектов, выглядеть однородным. Любые шероховатости не допускаются.

Присадочный прут и его особенности

Профильный прут – оптимальный вариант для аргонодуговой сварки. Представляет собой проволоку, равномерно заполняющую зазор между двумя соединяемыми деталями. Под воздействием высоких температур происходит плавление прута, за счет чего он смешивается с металлами рабочих поверхностей. Для производства профильных прутов длиной до одного метра применяют металл или синтетические полимеры. Подходят для аргонодуговой или газовой сварки, но состав должен быть аналогичен основному материалу. Если не учесть этот момент, качество шва будет низким.

Стержень должен иметь правильную форму, быть чистым. На нем не допускаются загрязнения и следы химического разрушения. Качественный материал не будет разбрызгиваться и сильно испаряться. Так как длина составляет 1 метр, его легко смотать в бобину. Пруты могут применяться для сварки любых типов металла.

Классификация сварочных расходников

Можно выделить следующие типы изделий:

Коррозионностойкие. Применяются для соединения металлов. Это один из самых надежных и устойчивых к образованию коррозии материалов. Нержавеющая сталь может применяться при сварке некорродируемых рабочих компонентов. Алюминиевые. Основная особенность таких присадочных стержней состоит в формировании качественного шва с алюминиевыми сплавами. В состав входят добавки магния, кремния или циркония. При воздействии повышенных температур данная присадка не позволяет валику растрескиваться. Алюминий характеризуется повышенной теплопроводностью. Медные. Для стержней данного типа характерна повышенная пластичность и теплопроводность. Благодаря этому медные пруты могут использоваться для качественной пайки элементов, независимо от их толщины. Применение актуально при мелком ремонте электротехнического оборудования, при соединении бортовых листов судов. Никелевые. Применяются для сварки никелевых деталей и их аналогов, характеризующихся высокой прочностью и сопротивлением к окислению. Полимерные. Такие присадочные стержни подходят для работы с искусственными материалами. Для их производства используют поливинилхлорид, синтетические полимеры и прочие термопластики.

Выбор припоя зависит от характеристик свариваемых деталей.