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Осужденный скончался в больнице Иркутска после того, как поджег рукав куртки

Осужденный скончался в больнице Иркутска после того, как поджег рукав куртки

Осужденный, отбывающий наказание в колонии №3 по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотиков», скончался в иркутской больнице после поджога куртки. По факту случившегося проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

Инцидент произошел 6 декабря на производственном участке колонии. Мужчина поджег рукав куртки, предварительно пропитав его растительным маслом. Затем из-за неосторожности опрокинул на себя емкость с маслом.

Сотрудники учреждения оказали осужденному первую медицинскую помощь и вызвали бригаду скорой помощи. С термическими ожогами он был доставлен в больницу, где 7 декабря скончался. Предварительный мотив поступка: нанесение травм для освобождения от работы.

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По материалам: irk

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