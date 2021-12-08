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Платежное приложение Lydia привлекло $100 млн

Платежное приложение Lydia привлекло $100 млн


Платежное приложение Lydia закрыло раунд финансирования Серии С на сумму $100 млн. Оценка стартапа превысила $1 млрд, сообщает TechCrunch.


В раунде поучаствовали существующие инвесторы Tencent, Accel и Founders Future вместе с новыми Dragoneer и Echo Street.


Аудитория платежного приложения составляет 5,5 млн пользователей.


Lydia предлагает широкий спектр услуг, включая текущие и общие счета, экспресс-кредиты, мгновенные банковские переводы, мобильные платежи и инвестиции.


Привлеченные средства стартап направит на расширение команды до 800 человек в ближайшие три года и увеличение аудитории в Европе до 10 млн активных клиентов к 2025 году.


Напомним, в ноябре 2021 года Lydia открыло доступ к криптовалютам через брокера BitPanda.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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