Пользователей кредитных карт АТБ ждёт Новогодний БУМ

Азиатско-Тихоокеанский банк приготовил для пользователей своих кредитных карт специальную акцию*. «Новогодний БУМ» от АТБ позволит получить владельцам кредиток десятипроцентный кэшбэк за покупки к празднику.

«Каждый клиент, оформивший кредитную карту „Универсальная“**, получит гарантированный кэшбек до 4 000 рублей за покупки в „новогодних“ категориях: в магазинах — продовольственных и супермаркетах, торгующих мясными и молочными продуктами, а также в булочных и кондитерских», – рассказали представители банка.

Критерии для участия в «Новогоднем БУМе»:

1. На момент начала акции у вас не должно быть действующей «Универсальной» кредитной карты.

2. В период акции вы оформите заявку на кредитную карту «Универсальная» платежной системы Visa*** на сайте банка.

Кроме того, пользователи карты могут помочь родственникам и друзьям оформить кредитку АТБ на хороших условиях. «Вы можете извлечь максимальную выгоду, если оформите к своему счету бесплатные дополнительные карты на супруга или супругу, ребенка или любого другого родственника, количество карт не ограничено. Совершая покупки всей семьей, кэшбек будет копиться быстрее!» – добавляют представители АТБ.



Преимущества карты:





бесплатное обслуживание;







льготный период 120 дней;







бесплатное снятие наличных;







дополнительный кэшбек до 10% в «семейной» категории и гарантированный кэшбек 1% на все остальные покупки.





Вы также можете открыть для себя больше возможностей с «Универсальной» картой от АТБ. Карта входит в топ-3 лучших кредитных продуктов для оформления в декабре 2021 года по данным портала brobank.ru. Вопросы по телефону: 8 800 775 88 88 (звонок по России бесплатный).

Подробно

*Сроки проведения акции: с 03.12.2021 по 31.01.2022 Подробности на сайте www.atb.su

**Кредитный лимит до одного миллиона рублей. Беспроцентный период до 120 дней на покупки и снятия наличных. Процентная ставка от 10% годовых. Обслуживание карты бесплатно. Снятие наличных бесплатно

***виза

