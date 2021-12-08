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Премия научно-просветительского общества "Знание" станет ежегодной

Премия научно-просветительского общества "Знание" станет ежегодной

Премия научно-просветительского общества "Знание" для российских просветителей и лекторов станет ежегодной. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Цель премии была в том, чтобы мы всех этих потрясающих людей увидели, сказали им спасибо, поаплодировали им. Мне кажется, что эту свою задачу премия безусловно выполнила. Точно знаю, что в стране есть еще тысячи таких людей, и я надеюсь, что их проекты будут представляться на премию общества "Знание", потому что эта премия совершенно точно у нас будет ежегодная. Очень скоро мы начнем принимать заявки на следующий сезон премии", - сказал Кириенко после церемонии награждения лауреатов премии "Знание" в Московском театре мюзикла.

"Мне кажется, что, поскольку с точки зрения страны и общества ничего более важного, чем воспитание и передача знаний подрастающему поколению, нет, то эти люди, которые были сегодня в зале, поднимались на сцену за наградами, - это люди, заслуживающие самого большого уважения и благодарности", - добавил он.

В 2021 году премия проводилась впервые. В шорт-листы вошли 103 номинантов, 7 декабря жюри определило лауреатов премии. В состав почетного жюри в том числе вошли помощник президента РФ Андрей Фурсенко, гендиректор информационного агентства России ТАСС Сергей Михайлов, глава Сбера Герман Греф, министр культуры РФ Ольга Любимова, народный артист РФ, художественный руководитель Московского художественного театра им. А. П. Чехова Константин Хабенский, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Премия "Знание" учреждена с целью признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса лектора в России.

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По материалам: uposters.ru

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