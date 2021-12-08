Приюту для животных в Иркутске требуется помощь

Некоммерческий приют для животных просит о помощи. Собакам нужна еда: геркулес, куриные головы, лапы, кость грудная, куриная кожа. Также необходимы бинты, шприцы, перевязочные материалы, старое постельное белье, перекись водорода, впитывающие пеленки. Как сообщили журналисту IRK.ru волонтеры приюта, перед Новым годом в условиях пандемии ситуация складывается сложная: те, кто раньше постоянно помогали, продавали продукты по сниженным ценам, сейчас либо без денег, либо вовсе разорились. Поддержки практически нет.

Марина Снегирева, владелец приюта:

— Почти десять лет мы даем приют животным, нуждающимся в медицинской помощи. Это негосударственная организация, никаких дотаций мы не получаем. На сегодняшний день у нас 18 собак. Две из них — в тяжелом состоянии. Одна после четвертой операции, у нее перебита капканом лапа, вторая — без глаза, его выбили. Есть, конечно, и здоровые животные, которым мы подбираем хозяев, буквально вчера одна из них нашла дом, это большая радость для нас.

Гуманитарную помощь можно оставить в ветеринарном кабинете на Бабушкина, 18. Финансовую помощь можно оказать переводом на карту Сбербанка 6390 0218 9004 318 782 или по номеру телефона 8 (964) 805-45-95. Получатель — Марина Юрьевна С. Всю необходимую информацию можно уточнить по телефонам: 919-109, 964 805-45-95.





В приюте помогают собакам, нуждающимся в медицинской помощи. Фото волонтеров организации В приюте помогают собакам, нуждающимся в медицинской помощи. Фото волонтеров организации