Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Приюту для животных в Иркутске требуется помощь

Приюту для животных в Иркутске требуется помощь

Некоммерческий приют для животных просит о помощи. Собакам нужна еда: геркулес, куриные головы, лапы, кость грудная, куриная кожа. Также необходимы бинты, шприцы, перевязочные материалы, старое постельное белье, перекись водорода, впитывающие пеленки. Как сообщили журналисту IRK.ru волонтеры приюта, перед Новым годом в условиях пандемии ситуация складывается сложная: те, кто раньше постоянно помогали, продавали продукты по сниженным ценам, сейчас либо без денег, либо вовсе разорились. Поддержки практически нет.

Марина Снегирева, владелец приюта:
— Почти десять лет мы даем приют животным, нуждающимся в медицинской помощи. Это негосударственная организация, никаких дотаций мы не получаем. На сегодняшний день у нас 18 собак. Две из них — в тяжелом состоянии. Одна после четвертой операции, у нее перебита капканом лапа, вторая — без глаза, его выбили. Есть, конечно, и здоровые животные, которым мы подбираем хозяев, буквально вчера одна из них нашла дом, это большая радость для нас.

Гуманитарную помощь можно оставить в ветеринарном кабинете на Бабушкина, 18. Финансовую помощь можно оказать переводом на карту Сбербанка 6390 0218 9004 318 782 или по номеру телефона 8 (964) 805-45-95. Получатель — Марина Юрьевна С. Всю необходимую информацию можно уточнить по телефонам: 919-109, 964 805-45-95.


В приюте помогают собакам, нуждающимся в медицинской помощи. Фото волонтеров организации В приюте помогают собакам, нуждающимся в медицинской помощи. Фото волонтеров организации
# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

В Качуге ребенка-инвалида обеспечили лекарством после вмешательства прокуратуры
В Качуге ребенка-инвалида обеспечили лекарством после вмешательства
Приюту для животных в Иркутске требуется помощь
Приюту для животных в Иркутске требуется помощь
УКС Иркутска объявил аукцион на разработку проекта новой школы в Академгородке
УКС Иркутска объявил аукцион на разработку проекта новой школы в
«Слата» зафиксирует цены на 30% товаров
«Слата» зафиксирует цены на 30% товаров
За сутки в Иркутской области 603 жителя заболели коронавирусом
За сутки в Иркутской области 603 жителя заболели коронавирусом
27 новогодних елочных базаров откроются в Иркутске 18 декабря
27 новогодних елочных базаров откроются в Иркутске 18 декабря
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Львов
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Львов
"Ты точно русская?": лыжница Вероника Степанова удивила норвежку Терезу Йохауг
"Ты точно русская?": лыжница Вероника Степанова удивила
Мадонна отметила Хануку вместе с детьми и бойфрендом
Мадонна отметила Хануку вместе с детьми и бойфрендом
Волочкова: "Любимые мужчины говорят, что мне вообще не надо носить трусы"
Волочкова: "Любимые мужчины говорят, что мне вообще не надо
Как нарядить елку, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь в 2022 году
Как нарядить елку, чтобы привлечь удачу, деньги и любовь в 2022 году
Редкий выход: Клаудия Шиффер с мужем Мэттью Воном на кинопремьере в Лондоне
Редкий выход: Клаудия Шиффер с мужем Мэттью Воном на кинопремьере в

Топ на сегодня

Пять беспрестанно транслируемых в СМИ мифов, которые не имеют отношения к реальности
Пять беспрестанно транслируемых в СМИ мифов, которые не имеют
Компания экс-министра связи РФ исключила сооснователя «Финико» из числа учредителей
Компания экс-министра связи РФ исключила сооснователя «Финико» из
Маша Распутина собралась судиться с Малаховым
Маша Распутина собралась судиться с Малаховым
Блокчейн-стартап выходцев из Meta привлек $36 млн от Andreessen Horowitz
Блокчейн-стартап выходцев из Meta привлек $36 млн от Andreessen
Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска нод в Lightning Network
Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска

Еще по теме

Тысячи трупов собак в ЦБЖ Ростова — фейк, однако прокурорская проверка идёт
Брянский депутат Михаил Иванов помогает зооприюту
У московского зооприюта «Эко Вешняки» нашли денсятки трупов животных
Владимир Жириновский посетил приют для собак