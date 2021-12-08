Путин и Байден заявили о готовности бороться с киберпреступностью

00:30 Автор: Жанна Звягина

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе переговоров выразили готовность продолжить практическое взаимодействие по борьбе с киберпреступностью, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

7 декабря главы государств провели двусторонние переговоры по защищённой видеосвязи. Беседа началась примерно в 18:08 мск и завершилась в 20:10.

«При обмене мнениями по информационной безопасности — с обеих сторон подчеркнуто важное значение активно ведущегося диалога по этой теме. Выражена готовность к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью», — говорится в сообщении.

В МИД России назвали безосновательными обвинения со стороны США в кибератаках

В мае на системы компании Colonial Pipeline была совершена кибератака с помощью вируса-вымогателя. Американские СМИ предположили, что за кибератакой могут стоять хакеры, связанные с Россией. Байден со своей стороны заявил, что нет никаких свидетельств, что к кибератаке причастна Москва, однако есть данные, что вирус-вымогатель базируется на российской территории.

В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал крайнюю обеспокоенность публикациями о возможной кибератаке на Россию со стороны Соединённых Штатов.

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