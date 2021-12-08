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Размер Assassin’s Creed Valhalla заметно уменьшится на Xbox со следующим обновлением

Размер Assassin’s Creed Valhalla заметно уменьшится на Xbox со следующим обновлением


Издательство Ubisoft анонсировало релиз обновления 1.4.1 для игры Assassin’s Creed Valhalla. Апдейт должен улучшить работу игры на всех платформах, исправить различные баги и проблемы – подробнее разработчики расскажут перед выходом обновления. А сейчас Ubisoft поделилось информацией о том, что патч 1.4.1 уменьшит размер игры Assassin’s Creed Valhalla на всех платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S.

После обновления 1.4.1 Assassin’s Creed Valhalla будет занимать на приставках:



Xbox One – 63 Гб, размер уменьшится примерно на 30 Гб



Xbox Series X | S – 72 Гб, размер уменьшится примерно на 44 Гб

На других платформах тоже размер игры Assassin’s Creed Valhalla после обновления станет меньше, но не столь значительно. На Playstation 5 игра будет занимать после апдейта 77 Гб, при этом ее размер уменьшится на 13 Гб. А на Playstation 4 она будет занимать 75 Гб, сократив свой размер на 30 Гб.

Отметим, что само обновление 1.4.1 довольно внушительно по размерам. На Xbox Series X | S игрокам нужно будет скачать около 71 Гб, а на Xbox One около 62 Гб.

Релиз обновления 1.4.1 для игры Assassin’s Creed Valhalla состоится на следующей неделе.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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