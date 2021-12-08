Редкие вещи, которые немногие видели своими глазами

«Новый рентгеновский прибор, который использует мой стоматолог»«Этот камень был в моем желчном пузыре. Его вчера удалили вместе с желчным пузырем»«Это настоящая и очень редкая 500-долларовая банкнота»«Это радиатор отопления на моей работе»«Самые маленькие жалюзи, которые я вообще видел»Так выглядит аксолотль, если он претерпевает метаморфозуВ этом магазине продаются куклы с синдромом ДаунаЭта миниатюрная бутылка кока-колы продается только на ФилиппинахЭто шишка хвойного дерева под названием араукария Бидвилла (или буния-буния). Ее вес — 2,5 кг«Наш холодильник должен делать сферические кубики льда, но вместо этого делает кубики льда в виде Звезды Смерти»Так цветет брокколиКалькулятор 40-х годов прошлого векаАрбуз, растущий на дереве! Дело в том, что этот арбуз растет на виноградной лозе. Вероятно, во время роста он сначала зацепился за забор, а затем за ветку. И в итоге вырос на дереве.«Наткнулась на машину, которая вмещает только одного человека»Консервированный противогазЭто игрушечная плюшевая пневмония, продающаяся в комиссионном магазинеВид внутри барабана автобетономешалкиТихоокеанский гимантолоф, один из видов удильщиковСоусы продаются в банках из-под напитковВот что будет с посудой из боросиликатного стекла, если ее нагревать в микроволновке без поворачивающегося стола