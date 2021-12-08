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Редкие вещи, которые немногие видели своими глазами

Редкие вещи, которые немногие видели своими глазами
«Новый рентгеновский прибор, который использует мой стоматолог»

«Этот камень был в моем желчном пузыре. Его вчера удалили вместе с желчным пузырем»

«Это настоящая и очень редкая 500-долларовая банкнота»

«Это радиатор отопления на моей работе»

«Самые маленькие жалюзи, которые я вообще видел»

Так выглядит аксолотль, если он претерпевает метаморфозу

В этом магазине продаются куклы с синдромом Дауна

Эта миниатюрная бутылка кока-колы продается только на Филиппинах

Это шишка хвойного дерева под названием араукария Бидвилла (или буния-буния). Ее вес — 2,5 кг

«Наш холодильник должен делать сферические кубики льда, но вместо этого делает кубики льда в виде Звезды Смерти»

Так цветет брокколи

Калькулятор 40-х годов прошлого века

Арбуз, растущий на дереве! Дело в том, что этот арбуз растет на виноградной лозе. Вероятно, во время роста он сначала зацепился за забор, а затем за ветку. И в итоге вырос на дереве.

«Наткнулась на машину, которая вмещает только одного человека»

Консервированный противогаз

Это игрушечная плюшевая пневмония, продающаяся в комиссионном магазине

Вид внутри барабана автобетономешалки

Тихоокеанский гимантолоф, один из видов удильщиков

Соусы продаются в банках из-под напитков

Вот что будет с посудой из боросиликатного стекла, если ее нагревать в микроволновке без поворачивающегося стола
# Актуальные новости
По материалам: Sivator

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Редкие вещи, которые немногие видели своими глазами
Редкие вещи, которые немногие видели своими глазами
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