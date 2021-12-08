Редкие вещи, которые немногие видели своими глазами
Сегодня, 10:50
«Новый рентгеновский прибор, который использует мой стоматолог»
«Этот камень был в моем желчном пузыре. Его вчера удалили вместе с желчным пузырем»
«Это настоящая и очень редкая 500-долларовая банкнота»
«Это радиатор отопления на моей работе»
«Самые маленькие жалюзи, которые я вообще видел»
Так выглядит аксолотль, если он претерпевает метаморфозу
В этом магазине продаются куклы с синдромом Дауна
Эта миниатюрная бутылка кока-колы продается только на Филиппинах
Это шишка хвойного дерева под названием араукария Бидвилла (или буния-буния). Ее вес — 2,5 кг
«Наш холодильник должен делать сферические кубики льда, но вместо этого делает кубики льда в виде Звезды Смерти»
Так цветет брокколи
Калькулятор 40-х годов прошлого века
Арбуз, растущий на дереве! Дело в том, что этот арбуз растет на виноградной лозе. Вероятно, во время роста он сначала зацепился за забор, а затем за ветку. И в итоге вырос на дереве.
«Наткнулась на машину, которая вмещает только одного человека»
Консервированный противогаз
Это игрушечная плюшевая пневмония, продающаяся в комиссионном магазине
Вид внутри барабана автобетономешалки
Тихоокеанский гимантолоф, один из видов удильщиков
Соусы продаются в банках из-под напитков
Вот что будет с посудой из боросиликатного стекла, если ее нагревать в микроволновке без поворачивающегося стола
По материалам: Sivator