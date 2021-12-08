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Редкий выход: Клаудия Шиффер с мужем Мэттью Воном на кинопремьере в Лондоне

Редкий выход: Клаудия Шиффер с мужем Мэттью Воном на кинопремьере в Лондоне

51-летняя Клаудия Шиффер и ее 50-летний супруг, режиссер Мэттью Вон, впервые за долгое время появились на публике. Сегодня супермодель уже не спешит тратить время на тусовки и появляется на светских мероприятиях не так уже часто. Так что каждый ее выход в свет становится событием, ну а если она выходит в свет вместе с мужем, то событием вдвойне! Ведь вдвоем на публике звездные супруги появляются еще реже, чем поодиночке.


Мэттью Вон и Клаудия Шиффер

На этот раз пропустить мероприятие они просто не могли, ведь речь шла о мировой премьере нового фильма Вона "King's Man: Начало" в Лондоне. Картина является приквелом к серии полюбившихся публике фильмов Kingsman о британском шпионском агентстве, где работают настоящие джентльмены.


Для появления на публике Клаудия выбрала облегающее платье с жемчужинами Balmain. Эффектный наряд Шиффер в деталях показала и на видео в своем инстаграме.


Клаудия Шиффер

 






Там, к слову, Шиффер охотно публикует не только актуальные, но и архивные снимки. И речь не только о ее показах в 1990-х. Так, вчера Клаудия опубликовала свою детскую фотографию. Пост был приурочен ко Дню Николая Чудотворца — в Германии он известен как Nikolaustag и широко отмечается 6 декабря. В этот день дети по традиции вешают носки на камин или выставляют за порог начищенную обувь, чтобы святой Николай (Николаус) положил туда сладости и игрушки.


Клаудия Шиффер (в центре) в детстве

На мероприятии Клаудия охотно позировала и с другими гостями премьеры, например, FKA Twigs и Джеммой Артертон. Последняя сыграла в новом фильме и одну из ролей. Появился на премьере и актер Рис Иванс, который сыграл в ленте Григория Распутина. По сюжету приквела самые ужасные в истории тираны и криминальные гении собираются вместе, чтобы развязать войну и уничтожить миллионы людей.


FKA Twigs, Клаудия Шиффер и Джемма Артертон
Рис Иванс и Клаудия Шиффер
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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