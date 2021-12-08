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«РТ-НЭО Иркутск» проводит акцию «Спишем пени»

«РТ-НЭО Иркутск» проводит акцию «Спишем пени»

ООО «РТ-НЭО Иркутск» проводит акцию «Спишем пени»*. Если потребитель, имеющий задолженность, выплатит ее в полном объеме с 1 по 31 декабря 2021 года, то начисленные пени будут списаны.

Узнать сумму для оплаты вы можете:


В платежных документах от Иркутской процессинговой компании в графе «Итого к оплате».



На сайте PORTALGKH.RU или по телефону: 8 800 250-78-68 (звонок бесплатный).



В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» по номеру лицевого счета.

Акция действительна с 01.12.2021 г. по 31.12.2021 г. только для собственников жилых объектов. Списание пени будет отображено в платежном документе за январь 2022 года.

Произвести оплату услуг по вывозу ТКО без взимания комиссии возможно по лицевому счету:
— через банкоматы Банка ВТБ (ПАО) за счет наличных денежных средств без открытия счета;
— через банкоматы Банка ВТБ (ПАО) с использованием банковских карт Банка ВТБ (ПАО);
— через ВТБ-онлайн.

Обязанность по оплате комиссий за перевод возложена на «РТ-НЭО Иркутск». Также оплачивать услуги без комиссии возможно через АО «Почта Банк»:
— в банкоматах при безналичной оплате картами Почта Банка;
— в мобильном приложении интернет-банк «Почта Банк Онлайн».

Всем клиентам Почта Банка доступно получение электронной квитанции на оплату услуг «РТ- НЭО Иркутск» в мобильном приложении «Почта Банк Онлайн». Свою задолженность можно найти по лицевому счету абонента, в разделе «Коммунальные услуги».

Кроме того оплатить услугу можно:


в мобильном приложении «СберБанк Онлайн»;



в любом отделении банка «СберБанк» у оператора или через банкомат;



с помощью специального сервиса «Портал ЖКХ» на сайте Иркутской процессинговой компании.

При выборе одного из этих способов оплаты возможно взимание комиссии.

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*Акция действительна с 01.12.2021 г. по 31.12.2021 г. только для собственников жилых объектов. Подробности по телефону горячей линии: 8 3952 43 44 11

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По материалам: irk

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