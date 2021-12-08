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Сергей Кравцов и Александр Беглов осмотрели мульмедийную экспозицию Фестиваля профессий «Билет в будущее»

Сергей Кравцов и Александр Беглов осмотрели мульмедийную экспозицию Фестиваля профессий «Билет в будущее»

В Санкт-Петербурге на площадке исторического парка «Россия – Моя история» Министр просвещения России Сергей Кравцов и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов осмотрели мульмедийную экспозицию Фестиваля профессий «Билет в будущее», информирует Минпросвещения России.

«Мы видим, что у ребят горят глаза. Они узнали о новых профессиях, прошли по выставке и убедились, что это именно то, чем они хотят заниматься. Наша задача в том, чтобы каждый ребёнок смог самореализоваться, потому что каждый ребёнок уникален, а мы должны помочь ему раскрыть талант», – сказал Сергей Кравцов.

Министр просвещения отметил, что выставка и проект «Билет в будущее» будут совершенствоваться и развиваться с учётом мнений ребят.

«Я хочу пожелать, чтобы проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов «Билет в будущее» и дальше расширялся и ребята, приходя в исторический парк «Россия – Моя история», видели не только историю, но и своё будущее, в котором они смогут себя реализовать», – подчеркнул Сергей Кравцов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов добавил, что проект «Билет в будущее» даёт возможность школьнику «не заблудиться в лабиринтах огромного информационного пространства и иметь несколько попыток выбрать свою будущую профессию».

Управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, директор исторических парков «Россия – Моя история» Иван Есин сообщил, что в рамках проекта проведено более 150 тысяч профессиональных проб и более 1 млн диагностик, 6,5 тысячи педагогов-навигаторов прошли обучение по всей стране.

Санкт‑Петербург определён как пилотный регион, на площадках которого демонстрируются лучшие технологии и практики в рамках реализации государственных инициатив по вовлечению молодёжи в профориентационную повестку.

Фестиваль профессий «Билет в будущее проводится в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Его основная задача – помочь школьникам разобраться в мире современных профессий и познакомить их с профессиями будущего, которые будут актуальны для экономики региона в ближайшие десятилетия.

По поручению главы государства Владимира Путина в исторических парках стартовал масштабный проект по профориентации школьников «Билет в будущее». Используя возможности интерактивных исторических парков, школьники смогут в привычном для них игровом и познавательном формате при помощи симуляторов и мультимедийных технологий открыть для себя самые разные профессии.

Исторические парки «Россия – Моя история» – самый масштабный экспозиционный комплекс в России. Площадки функционируют в 23 городах. Первый парк был открыт в 2015 году в Москве. В каждом парке представлены мультимедийные выставки, посвящённые истории России, авторские инсталляции, кинотеатры, интерактивы и квесты.

# Общество
По материалам: edu.ru

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