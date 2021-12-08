Сколько занимает прохождение кампании Halo Infinite — полное или только сюжета





Релиз кампании Halo Infinite состоится 8 декабря в 21:00 по московскому времени. Журналисты уже выпустили свои рецензии на новый проект студии 343 Industries, и они отмечают, что игра стала значительно продолжительнее прошлых частей серии, если игрок хочет завершить проект на 100%.

Согласно результатам журналистов, на полное прохождение игры Halo Infinite потребуется порядка 45-50 часов времени. В это время входит прохождение основной сюжетной кампании, всех побочных миссий и исследование игрового мира. То есть, чтобы получить все достижения в игре, потребуется примерно 50 часов времени, если вы опытный игрок в шутеры.

Что касается быстрого прохождения сюжетной кампании, которая состоит из 14 миссий, на это потребуется около 8 часов (на самой легкой сложности, если спешить). Среднее время завершения одиночной кампании Halo Infinite, без выполнения побочных миссий, это 10-12 часов.