Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сколько занимает прохождение кампании Halo Infinite — полное или только сюжета

Сколько занимает прохождение кампании Halo Infinite — полное или только сюжета


Релиз кампании Halo Infinite состоится 8 декабря в 21:00 по московскому времени. Журналисты уже выпустили свои рецензии на новый проект студии 343 Industries, и они отмечают, что игра стала значительно продолжительнее прошлых частей серии, если игрок хочет завершить проект на 100%.

Согласно результатам журналистов, на полное прохождение игры Halo Infinite потребуется порядка 45-50 часов времени. В это время входит прохождение основной сюжетной кампании, всех побочных миссий и исследование игрового мира. То есть, чтобы получить все достижения в игре, потребуется примерно 50 часов времени, если вы опытный игрок в шутеры.

Что касается быстрого прохождения сюжетной кампании, которая состоит из 14 миссий, на это потребуется около 8 часов (на самой легкой сложности, если спешить). Среднее время завершения одиночной кампании Halo Infinite, без выполнения побочных миссий, это 10-12 часов.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

В Египте найдены еще три мумии с золотыми языками
В Египте найдены еще три мумии с золотыми языками
В Assassin’s Creed Odyssey на Xbox можно будет поиграть бесплатно
В Assassin’s Creed Odyssey на Xbox можно будет поиграть бесплатно
Разработчики Forza Horizon 5 выпустили хотфикс для Xbox Series X | S
Разработчики Forza Horizon 5 выпустили хотфикс для Xbox Series X | S
Инсайдер: Ubisoft работает над Splinter Cell с открытым миром
Инсайдер: Ubisoft работает над Splinter Cell с открытым миром
Сколько занимает прохождение кампании Halo Infinite — полное или только сюжета
Сколько занимает прохождение кампании Halo Infinite — полное или
Фото министра с нацистским приветствием обернулось скандалом в Швеции
Фото министра с нацистским приветствием обернулось скандалом в Швеции
Christina – профессиональная косметика
Christina – профессиональная косметика
Что готовить на Новый 2022 год Тигра: три блюда, которые привлекут удачу
Что готовить на Новый 2022 год Тигра: три блюда, которые привлекут
За мошенничество при закупке медоборудования в Иркутске арестовали четырех подозреваемых
За мошенничество при закупке медоборудования в Иркутске арестовали
В поселке Прибойный Братского района восстановили электроснабжение
В поселке Прибойный Братского района восстановили электроснабжение
Microsoft создала огромную реальную картину к релизу Halo Infinite
Microsoft создала огромную реальную картину к релизу Halo Infinite
Gear.Club Unlimited 2 теперь доступна и на приставках Xbox
Gear.Club Unlimited 2 теперь доступна и на приставках Xbox

Топ на сегодня

Маша Распутина собралась судиться с Малаховым
Маша Распутина собралась судиться с Малаховым
Блокчейн-стартап выходцев из Meta привлек $36 млн от Andreessen Horowitz
Блокчейн-стартап выходцев из Meta привлек $36 млн от Andreessen
Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска нод в Lightning Network
Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска
Виталик Бутерин рассказал о роли ZK-Rollups в масштабируемости Ethereum
Виталик Бутерин рассказал о роли ZK-Rollups в масштабируемости
Украинская полиция изъяла у подпольных майнеров оборудование на 4 млн гривен
Украинская полиция изъяла у подпольных майнеров оборудование на 4 млн

Еще по теме

Стало известно количество миссий в кампании Halo Infinite
В Halo Infinite будет самая продолжительная сюжетная кампания в серии
Новый геймплей кампании Halo Infinite с прохождением побочной миссии
Первые рецензии кампании Halo Infinite: игра получает высокие оценки