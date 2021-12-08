Скончался третий пострадавший при разгерметизации магистрали на ЦБК в Усть-Илимске

7 декабря в Иркутском ожоговом центре скончался третий из пяти пострадавших при разгерметизации кислородной магистрали на целлюлозно-бумажном комбинате. Информацию журналисту IRK.ru подтвердили в пресс-службе правительства Иркутской области. Ранее одного из попавших в медучреждение работников выписали. Еще один остается в стационаре.

Пресс-служба «Илима» подтверждает гибель третьего пострадавшего из четверых доставленных в Иркутский ожоговый центр. Руководство группы «Илим» выражает соболезнования семьям погибших, им будет оказана необходимая помощь.

24 ноября в 13:57 пятеро рабочих получили ожоги во время разгерметизации кислородной магистрали на целлюлозно-бумажном комбинате в Усть-Илимске. ЧП произошло при проведении испытаний трубопровода, после ремонтных работ случилась утечка кислорода с локальным возгоранием, сообщили журналисту IRK.ru в пресс-службе группы компаний «Илим». Пострадавших доставили в городскую больницу Усть-Илимска. Позднее четверых перевели в Иркутский ожоговый центр. Позже стало известно, что двое из пострадавших умерли в больнице.

Руководство группы «Илим» поможет семьям погибших рабочих

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