«Слата» зафиксирует цены на 30% товаров

Сеть супермаркетов «Слата» зафиксирует цены на более 2400 позиций — это около 30% от всего ассортимента. Период «заморозки» цен продлится с 10 декабря по 15 января 2022 года*. В данный список вошли те товары, поставщики которых подписали мораторий на рост цен.

Ранее, в 2020 году, сеть супермаркетов «Слата» уже замораживала цены на сто социально-значимых товаров. Сейчас это обширный список товаров всех категорий, как food, так и non-food**. Ассортимент формировался исходя из анализа покупок и спроса у покупателей, а также готовности производителей и поставщиков подписать соглашение.

Сергей Дорохов, заместитель коммерческого директора ТС «Слата»:

— Этот год показывает очень высокую волатильность цен на товары, мы почти ежедневно получаем письма с обоснованием роста цены закупа, в связи с рядом заявленных факторов – это и продолжающийся рост цен на упаковку, и значительное увеличение транспортных тарифов, повышение стоимости ГСМ, затраты на внедрение новых систем контроля, например, «Честный знак» в молочной отрасли, рост цен на зерно, корма для животноводства и на многие другие составляющие себестоимости. Мы, в свою очередь, управляем закупками и распределяем их по возможности таким образом, чтобы максимально снизить рост цен и нагрузку на покупателей. Мы подписали мораторий с поставщиками о фиксировании цен с 10 декабря, в список включены практически все категории товара – от повседневных и необходимых до праздничных.

В этот список вошли и позиций известных и покупаемых брендов, которые приобретают ежедневно – это гречка, рис, масло сливочное и растительное, молоко, хлеб, макароны, молочные продукты. Также, в этом списке товаров можно найти популярный ассортимент к новому году и для приготовления классических новогодних блюд.

В сети подчеркнули, что цена на эти товары повышаться в данный период не будет, а вот снижение возможно, если тот или иной товар попадает под еженедельную акцию в сети супермаркетов. С 10 декабря на полках ряд товаров будут обозначены выделителями «цена заморожена».

Яна Абалымова, руководитель департамента по связям с общественностью ТС «Слата»:

— С 1 по 26 декабря в сети действует акция «Счастливый декабрь», совершая покупку от 600 рублей с предъявлением ФрешКарты, покупатель автоматически участвует в розыгрыше. Каждый понедельник можно получить 500 или 1000 бонусов на ФрешКарту. А уже 27 декабря мы разыграем 100, 50 и 25 тысяч бонусов.





Подробно

*Акция проходит с с 10.12.2021 по 15.01.2022 г. Подробности на сайте slata.ru

**продовольственные и непродовольственные товары

***Акция проходит с с 01.12.2021 по 26.12.2021 г. Подробности на сайте slata.ru

