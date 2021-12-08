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Слух: Alan Wake 2 официально анонсируют на The Game Awards 2021

Слух: Alan Wake 2 официально анонсируют на The Game Awards 2021


Несколько месяцев назад студия Remedy выпустила ремастер Alan Wake, который позволил привлечь к проекту новую аудиторию. Уже не первый год ходят слухи, что в разработке находится Alan Wake 2, некоторые инсайдеры даже предполагали, что его анонсируют на E3 2021. Анонса в рамка E3 не состоялось, и теперь ходят слухи, что проект могут представить на этой неделе — на The Game Awards 2021.

В рамках подкаста YouTube NateTheHate, где принимали участие Джефф Грабб из VentureBeat и YouTube-блоггер MVG, Джефф Грабб сообщил, что в рамках The Game Awards 2021 могут анонсировать Alan Wake 2:

Alan Wake 2 будет широко представлен на The Game Awards.

Выпуск ремастера Alan Wake не был случайным событием. Они хотели познакомить фанатов с франшизой, потому что хотели анонсировать продолжение в этом году на The Game Awards и сделать его большим хедлайнером для всего шоу.


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Мероприятие The Game Awards 2021 начнется 10 декабря в 04:00 по московскому времени.

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По материалам: newxboxone

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