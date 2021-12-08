Советские новогодние блюда, которые раньше готовили к столу, а в наши дни о них практически позабыли

1. ХолодецСоветские женщины охотно готовили к праздничному застолью студень. Да, сегодня тоже найдутся любители этой холодной закуски. Однако мало кто считает холодец блюдом, достойным праздничного стола. Сегодня женщины стремятся удивлять гостей яствами, имеющими нерусские названия (например, жульеном, «Цезарем» и др.).На российских столах можно увидеть разнообразие европейской, восточной и даже японской кухни. А вот холодец безжалостно забыли. Категорично и мнение диетологов относительно данного блюда. Мол, студень является слишком тяжелой пищей для организма человека. Но советские люди были без ума от холодца, потому на советских застольях эта закуска была в почете. Блюдо ели не только в день праздника, но и доедали оставшееся на следующий день.Готовили холодец по всем правилам. Для него закупалось мясо высокого качества, которое даже в условиях тотального дефицита советские граждане умудрялись достать к празднику у знакомых мясников. Кости и хрящи (которые также необходимы для приготовления студня) покупали в продуктовых магазинах. Отличие советского холодца от российского – в том, что для его готовки не требовался желатин. Студень застывал без наличия этого компонента благодаря применению частей туши, содержащих коллаген.Стоит отметить, что для советских хозяек было важно не только, какого качества мясо использовать для приготовления холодца, но и кулинарные тонкости, которые нам показались бы не требующими внимания. Так, если над праздничными блюдами хлопотали две хозяйки (или больше) на одной кухне, то между ними могли разразиться жаркие споры относительно того, нарезать мясо для студня или рвать на мелкие куски, добавить ли чесночка в закуску или обойтись без него. Нередко кулинарные дискуссии касались вопросов украшения холодца. Так, хозяйки не могли прийти к единодушному мнению насчет того, как лучше нарезать вареную морковь для этого блюда – привычными кружочками или все же звездочками.Готовую закуску вкусно было приправлять хреном и горчицей. И этот вкус несравним с теми холодцами, которые готовят по современным рецептам.2. Бутерброды со шпротамиСоветские люди так любили бутерброды со шпротами, что эта закуска была в праздничном меню практически каждой семьи. Рыбные консервы можно было купить в продуктовом магазине. Они выпускались в жестяной банке, внутри которой плавали в большом количестве масла.Сегодня бутерброды со шпротами считаются скромной бюджетной закуской. Потому их не увидеть на праздничных столах. Многие просто стесняются подать бутерброды со шпротами. Уж слишком дешевая это угощение в наши дни, когда на застольях красуется черная или красная икра, а также разнообразные канапе. А вот в СССР наличие на праздничном столе шпрот считалось признаком материального благополучия семьи. Продукт изготавливался из прибалтийского шпрота, который был довольно дефицитным и стоит дорого по советским меркам – 1 рубль 80 копеек.Этот копченый рыбный деликатес пытались достать даже люди со скромным доходом. Разумеется, перед гостями не ставили жестяную банку со шпротами. Это уже тогда выглядело неэтично. Хозяйки аккуратно перекладывали шпроты на тарелку и украшали ими ровно нарезанные ломтики ржаного хлеба. Помимо рыбы, компонентами этих бутербродов могли быть маринованные огурчики (довольно часто – домашнего приготовления) и тонкие колечки лука.3. Грибная икраЕще советским гражданам нравилось есть в праздники бутерброды с икрой. Разумеется, черная и красная икра была не по карману большинству населения СССР. Эти продукты могли позволить себе лишь очень обеспеченные семьи. Но простой народ не унывал и нашел доступную замену красной и черной икре. Так на праздничных столах начала появляться икра грибная. Ее основными компонентами были не только грибы, а еще баклажаны и кабачки.Эта закуска была очень выгодной, потому ее можно было не экономить. Хозяйки щедро сдабривали ломтики хлеба толстым слоем свежеприготовленной или магазинной икры. А что же сегодня? В наши дни мало кому придет в голову купить грибную икру к праздничному застолью. Будет говорить правду: в нашей стране данная закуска уже давно перестала ассоциироваться с праздником. Напротив, грибная икра воспринимается блюдо простое, рассчитанное в лучшем случае на скромный завтрак.4. Салат из консервированных крабовКрабовый салат и сегодня нередко включают в праздничное меню. Однако в СССР это блюдо готовили не из крабовых палочек (как в наши дни), а из консервированных крабов. Последними запасались задолго до наступления особого повода, поскольку это был не скоропортящийся продукт. К тому же консервы имели полностью натуральный состав, без добавления синтетических компонентов.Готовился салат из крабов быстро. С ним могла справиться даже начинающая хозяйка. Блюдо состояло из следующих ингредиентов:• крабы консервированные;• картошка вареная;• морковь;• свежие помидоры;• свежие огурцы;• консервированный зеленый горошек;• фасоль (по желанию);• сыр (по желанию).Все компоненты блюда нарезались кубиками, за исключением помидоров (их нарезали кружочками). Отдельно стоит сказать о подаче данного кулинарного творения. Для его оформления хозяйки нарезали зеленый салат и укладывали его горкой в салатник. Компоненты блюда не перемешивались (как это обычно делается), а размещались каждый отдельно вокруг горки из зеленого салата. Они выглядели как небольшие букетики (каждый другого цвета). В центре горки на нарезанные листья выкладывались кубики консервированных крабов (без сока). Салат заправлялся непосредственно перед подачей на стол. Для заправки использовалось масло, столовый уксус и сок консервированных крабов. Сами же крабы заправлялись майонезом.5. Салат из трески с майонезомЭтот салат в эпоху СССР относился к праздничным блюдам. Есть мнение, что появилось данное блюдо в советских ресторанах под названием «Северный». Посетителям салат подавался в красивых вазочках. Закуску можно было узнать не только по вкусу, но и по слоям, в которые укладывались ингредиенты. Так блюдо выглядело изысканно.Вообще, стоит отметить, что треска была очень востребована советскими потребителями. Этот продукт охотно покупали как в консервированном, так и в замороженном виде. Советские хозяйки любили использовать треску при приготовлении праздничных блюд. Сегодня почему-то праздничные застолья в своем большинстве обходятся без этого кушанья.По сути, классический вариант приготовления салата из трески предполагает применение замороженной рыбы. Однако в условиях дефицита советские хозяйки приноровились использовать более доступный вариант этого продукта, а именно – консервы из печени трески. Праздничное блюдо состояло также из сельдерея, яблока, огурца и редиса. Для заправки использовался майонез. Салат получался очень нежным и изысканным на вкус, а смотрелся на столе ну уж очень красиво. Нам остается лишь удивляться тому, что этот кулинарный шедевр был несправедливо забыт.6. Салат из сельдиНу какой же праздничный стол без легенды отечественной кулинарии – салата «селедка под шубой». Это одно из тех блюд, популярность которого никак не уменьшилась с годами. Его и по сей день готовят и съедают охотно по любому поводу. Но другой вариант, более облегченный, почему-то позабыли. Речь идет о салате из сельди. В нем, конечно, нет такого большого количества ингредиентов, как в «Шубе», однако он не менее вкусен. К тому же готовится эта закуска довольно быстро. К рыбе добавляется вареный картофель, соленый огурец, репчатый лук и яблоко. Особую пикантность салату придает заправка, которую готовят из растительного масла, горчицы и столового уксуса. Поверьте, эта закуска достойна праздничного стола! Ее нежный вкус не уступает современным блюдам, которые стало модно готовить в наши дни.7. Салат из фасолиМожет, у других людей советский праздничный стол ассоциируется с «Оливье», «Мимозой» или селедкой под шубой, но вот я вспоминаю любимый мною салат «Винегрет». Вообще, в СССР было немало блюд, включающих в себя фасоль. Среди салатов до наших дней сохранился винегрет. Но вот другой салат из фасоли, который советские хозяйки готовили, в том числе и по праздникам, сегодня практически не увидишь на застольях.Готовилось это блюдо намного легче и быстрее винегрета. В отваренную фасоль добавляли нарезанные листья сельдерея, зеленого салата и морковь. Для заправки использовался соус из горчицы, сахара и столового уксуса. Получалось очень вкусно и сытно.Советские хозяйки, несомненно, позавидовали бы тому «арсеналу», который имеется у нас сегодня. Мы можем позволить себе широкое разнообразие продуктов, которые предлагают заполненные съедобными товарами супермаркеты и гастрономы. Нам не нужно думать, какое блюдо приготовить – достаточно открыть кулинарный сайт и выбрать из тысячи рецептов то, что приглянется. Однако изобретательность и сноровка женщин, живших в СССР, достойна того, чтобы готовить их кулинарные шедевры сегодня.