Создатели Halo Infinite сообщили размеры загрузки – кампании и мультиплеера





Студия 343 Industries в Twitter уточнила информацию о том, сколько игрокам потребуется скачать гигабайт, чтобы получить доступ к релизной версии Halo Infinite. В зависимости от того, установлена уже у вас на приставке Xbox бета-версия мультиплеера Halo Infinite или нет, будет отличаться размер загрузки.

Если Halo Infinite не установлен в варианте бета-версии мультиплеера:

Установка только мультиплеера — 26,53 Гб.Установка мультиплеера и кампании – 48,42 Гб.

Если Halo Infinite установлен на консоли в формате многопользовательской бета-версии:

Обновление мультиплеера – 3,97 Гб.Установка кампании – 25,86 Гб.Полностью загрузить и кампанию и обновить мультиплеер – 29,83 Гб.

Разработчики отмечают, что на разных платформах размеры могут немного отличаться.

When the #HaloInfinite Campaign launches tomorrow at 10am PT, players who have downloaded the Multiplayer Beta will have a smaller download size. While download sizes may vary by platform, this guide will give you an idea of what to expect tomorrow. pic.twitter.com/Tg3SzFvlhl — Halo Support (@HaloSupport) December 8, 2021



Напомним, что официальный релиз Halo Infinite состоится сегодня 8 декабря в 21:00 по московскому времени.