Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Создатели Halo Infinite сообщили размеры загрузки – кампании и мультиплеера

Создатели Halo Infinite сообщили размеры загрузки – кампании и мультиплеера


Студия 343 Industries в Twitter уточнила информацию о том, сколько игрокам потребуется скачать гигабайт, чтобы получить доступ к релизной версии Halo Infinite. В зависимости от того, установлена уже у вас на приставке Xbox бета-версия мультиплеера Halo Infinite или нет, будет отличаться размер загрузки.

Если Halo Infinite не установлен в варианте бета-версии мультиплеера:



Установка только мультиплеера — 26,53 Гб.



Установка мультиплеера и кампании – 48,42 Гб.

Если Halo Infinite установлен на консоли в формате многопользовательской бета-версии:



Обновление мультиплеера – 3,97 Гб.



Установка кампании – 25,86 Гб.



Полностью загрузить и кампанию и обновить мультиплеер – 29,83 Гб.

Разработчики отмечают, что на разных платформах размеры могут немного отличаться.


Напомним, что официальный релиз Halo Infinite состоится сегодня 8 декабря в 21:00 по московскому времени.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Microsoft создала огромную реальную картину к релизу Halo Infinite
Microsoft создала огромную реальную картину к релизу Halo Infinite
Gear.Club Unlimited 2 теперь доступна и на приставках Xbox
Gear.Club Unlimited 2 теперь доступна и на приставках Xbox
Создатели Halo Infinite сообщили размеры загрузки – кампании и мультиплеера
Создатели Halo Infinite сообщили размеры загрузки – кампании и
Блокчейн-фирма TRM Labs привлекла $60 млн от Tiger Global и других инвесторов
Блокчейн-фирма TRM Labs привлекла $60 млн от Tiger Global и других
Илон Маск: роботы Tesla предотвратят крах цивилизации
Илон Маск: роботы Tesla предотвратят крах цивилизации
ЦБ Таиланда отметил риски в торговле банками цифровыми активами
ЦБ Таиланда отметил риски в торговле банками цифровыми активами
У главы РЭС в Кыргызстане нашли «подпольную» майнинг-ферму
У главы РЭС в Кыргызстане нашли «подпольную» майнинг-ферму
В Австралии заявили о планах выпуска CBDC и регулирования криптовалют
В Австралии заявили о планах выпуска CBDC и регулирования криптовалют
Конгресс США обсудит криптобиржи, стейблкоины и регулирование цифровых активов
Конгресс США обсудит криптобиржи, стейблкоины и регулирование
Филипп Киркоров чудом не погиб в авиакатастрофе
Филипп Киркоров чудом не погиб в авиакатастрофе
Татьяна Буланова заговорила о разнице в возрасте со своим возлюбленным
Татьяна Буланова заговорила о разнице в возрасте со своим возлюбленным
Даня Милохин пожаловался на Илью Авербуха
Даня Милохин пожаловался на Илью Авербуха

Топ на сегодня

Маша Распутина собралась судиться с Малаховым
Маша Распутина собралась судиться с Малаховым
Блокчейн-стартап выходцев из Meta привлек $36 млн от Andreessen Horowitz
Блокчейн-стартап выходцев из Meta привлек $36 млн от Andreessen
Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска нод в Lightning Network
Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска
Виталик Бутерин рассказал о роли ZK-Rollups в масштабируемости Ethereum
Виталик Бутерин рассказал о роли ZK-Rollups в масштабируемости
Украинская полиция изъяла у подпольных майнеров оборудование на 4 млн гривен
Украинская полиция изъяла у подпольных майнеров оборудование на 4 млн

Еще по теме

Новый геймплей кампании Halo Infinite от портала IGN
Halo Infinite получает первые оценки от журналистов
Опубликован трейлер к релизу кампании Halo Infinite
Игроки жалуются на условно-бесплатную модель мультиплеера Halo Infinite