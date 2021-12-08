США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация США приняла решение устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Что же это значит? "Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю Пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года", – отметила Псаки на брифинге.Интересно, что дипломатический бойкот не равен отказу от участия в соревнованиях. Просто большинство официальных представителей США не поедут на Олимпийские игры.