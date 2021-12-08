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Стела в виде лампочки и скейт-парк появятся в Свердловском округе в 2022 году

Стела в виде лампочки и скейт-парк появятся в Свердловском округе в 2022 году

По результатам рейтингового голосования жителей Иркутска в рамках проекта «Народные инициативы» определили проекты, которые будут реализовывать в областном центре в 2022 году. Подробнее о том, что будет сделано в Свердловском округе, рассказали депутаты думы Иркутска Максим Девочкин, Александр Сафронов и Ростислав Белых. Один из самых необычных проектов — стела в виде лампочки в округе № 33.

Информационная стела поселка Энергетиков в виде лампочки рядом с троллейбусным депо и смотровая площадка появится на улице академической. Ее предлагают оформить в китайском стиле с установкой скамеек, беседки, урн, видеокамер и освещения.

Ростислав Белых:
— Впервые о проекте «Народные инициативы» я узнал в конце 2019 года, когда был избран депутатом 33-го избирательного округа. И хотя проект появился в 2016 году, наш округ в нем ни разу не участвовал, мы решили это изменить. Пригласили активных жителей, совместно создали проекты и начали работать. К сожалению, в прошлом году нам не удалось одержать победу, но в этом году проголосовало много людей, за что я им очень благодарен. Теперь, благодаря нашим активным жителям, и у нас в округе появятся новые места для отдыха иркутян.

В избирательном округе №31 появится современный многофункциональный скейт-парк. Его размер — 30 на 15 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба думы Иркутска

Максим Девочкин:
— Скейт-парк в зеленом треугольнике — это специально подготовленная площадка для рекреации и занятиями уличными видами спорта на bmx-велосипедах, скейтбордах, роликовых коньках, трюковых самокатах. Благоустраиваемая территория должна стать местом отдыха и занятия спортом для детей и молодежи.

Будет реализован проект «Растем, играя». Его в «Народные инициативы» внес депутат Александр Сафронов, однако, благоустроят заодно и детские сады, расположенные в избирательном округе №28, который курирует председатель думы Иркутска Евгений Стекачев.

Александр Сафронов:
— Суть проекта — обустроить прогулочные площадки детских садов №№114, 124, 131, 146, 153 современными развивающими комплексами и безопасными малыми архитектурными формами. Каждое учреждение само определяло, что бы хотело разместить у себя на территории, какие именно тематические развивающие площадки и современные малые архитектурные формы.

# Актуальные новости
По материалам: irk

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