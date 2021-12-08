Суд отклонил иск Земфиры к Евгению Гришковцу, который публично назвал ее наркоманкой

Вадим Карасев

Останкинский суд Москвы отклонил иск 45-летней певицы Земфиры о защите чести и достоинства к 54-летнему писателю Евгению Гришковцу.

Напомним, в мае в программе "Би Коз" на телеканале "Дождь" (признан иностранным агентом) Евгений Гришковец, говоря об альбоме певицы "Бордерлайн", назвал ее наркоманкой:

Когда человек позволяет себе все, когда решает: я могу вытащить из себя все что угодно, все без исключения — все мои наркотические кошмары и весь мой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь <...>. Она наркоманка и это наркоманские песни.

Спустя пару недель Земфира подала иск на 1,5 миллиона рублей против Гришковца. В нем говорилось, что его высказывания "носят порочащий характер" и наносят ущерб ее репутации, так как не соответствуют действительности, "поскольку нет достоверных доказательств, что певица является наркоманкой".

Извинения Земфире Гришковец принес на следующий день после подачи иска, записав видеообращение, в котором заявил, что пожалел о сказанном.

Я пожалел о своем высказывании еще в процессе разговора. Пожалел не по причине опасений юридических последствий и скандала. Я пожалел, что был категоричен, груб, позволил себе гнев. Я пожалел и жалею о том, что мои слова послужили причиной переживаний и душевных мук, возможно, самой Земфиры и ее преданных поклонников,

— отметил он.





Мариана Панкина