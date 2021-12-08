Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Суд отклонил иск Земфиры к Евгению Гришковцу, который публично назвал ее наркоманкой

Суд отклонил иск Земфиры к Евгению Гришковцу, который публично назвал ее наркоманкой

Останкинский суд Москвы отклонил иск 45-летней певицы Земфиры о защите чести и достоинства к 54-летнему писателю Евгению Гришковцу.

Напомним, в мае в программе "Би Коз" на телеканале "Дождь" (признан иностранным агентом) Евгений Гришковец, говоря об альбоме певицы "Бордерлайн", назвал ее наркоманкой:

Когда человек позволяет себе все, когда решает: я могу вытащить из себя все что угодно, все без исключения — все мои наркотические кошмары и весь мой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь <...>. Она наркоманка и это наркоманские песни.

Спустя пару недель Земфира подала иск на 1,5 миллиона рублей против Гришковца. В нем говорилось, что его высказывания "носят порочащий характер" и наносят ущерб ее репутации, так как не соответствуют действительности, "поскольку нет достоверных доказательств, что певица является наркоманкой".

Извинения Земфире Гришковец принес на следующий день после подачи иска, записав видеообращение, в котором заявил, что пожалел о сказанном.

Я пожалел о своем высказывании еще в процессе разговора. Пожалел не по причине опасений юридических последствий и скандала. Я пожалел, что был категоричен, груб, позволил себе гнев. Я пожалел и жалею о том, что мои слова послужили причиной переживаний и душевных мук, возможно, самой Земфиры и ее преданных поклонников,

— отметил он.



Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Microsoft создала огромную реальную картину к релизу Halo Infinite
Microsoft создала огромную реальную картину к релизу Halo Infinite
Gear.Club Unlimited 2 теперь доступна и на приставках Xbox
Gear.Club Unlimited 2 теперь доступна и на приставках Xbox
Создатели Halo Infinite сообщили размеры загрузки – кампании и мультиплеера
Создатели Halo Infinite сообщили размеры загрузки – кампании и
Блокчейн-фирма TRM Labs привлекла $60 млн от Tiger Global и других инвесторов
Блокчейн-фирма TRM Labs привлекла $60 млн от Tiger Global и других
Илон Маск: роботы Tesla предотвратят крах цивилизации
Илон Маск: роботы Tesla предотвратят крах цивилизации
ЦБ Таиланда отметил риски в торговле банками цифровыми активами
ЦБ Таиланда отметил риски в торговле банками цифровыми активами
У главы РЭС в Кыргызстане нашли «подпольную» майнинг-ферму
У главы РЭС в Кыргызстане нашли «подпольную» майнинг-ферму
В Австралии заявили о планах выпуска CBDC и регулирования криптовалют
В Австралии заявили о планах выпуска CBDC и регулирования криптовалют
Конгресс США обсудит криптобиржи, стейблкоины и регулирование цифровых активов
Конгресс США обсудит криптобиржи, стейблкоины и регулирование
Филипп Киркоров чудом не погиб в авиакатастрофе
Филипп Киркоров чудом не погиб в авиакатастрофе
Татьяна Буланова заговорила о разнице в возрасте со своим возлюбленным
Татьяна Буланова заговорила о разнице в возрасте со своим возлюбленным
Даня Милохин пожаловался на Илью Авербуха
Даня Милохин пожаловался на Илью Авербуха

Топ на сегодня

Маша Распутина собралась судиться с Малаховым
Маша Распутина собралась судиться с Малаховым
Блокчейн-стартап выходцев из Meta привлек $36 млн от Andreessen Horowitz
Блокчейн-стартап выходцев из Meta привлек $36 млн от Andreessen
Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска нод в Lightning Network
Spiral Джека Дорси представила ролик об инициативе в области запуска
Виталик Бутерин рассказал о роли ZK-Rollups в масштабируемости Ethereum
Виталик Бутерин рассказал о роли ZK-Rollups в масштабируемости
Украинская полиция изъяла у подпольных майнеров оборудование на 4 млн гривен
Украинская полиция изъяла у подпольных майнеров оборудование на 4 млн

Еще по теме

Земфира подала иск на 1,5 миллиона рублей против Евгения Гришковца, который назвал ее "наркоманкой"
Новая провокация Лозы: Земфира как исполнитель никакая
Земфира презентует альбом «Маленький человек» в Москве
Земфира завершила концертную деятельность