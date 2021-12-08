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Syberia 4: The World Before

Ваген, 1937 год: 17-летняя Дана Роуз начинает блестящую карьеру пианиста. Однако, над ее будущим начинают возникать тени, поскольку над Европой висит фашистская угроза Коричневой Тени. Близится Вторая мировая война.

Тайга, 2004 год: Кейт Уокер старается выжить в соляной шахте, где находится в заточении. Трагическое событие ведет ее к новому приключению, в поисках своей идентичности.

Отправься в приключение по континентам и через время. Играй и за Кейт Уокер, и за Дану Роуз, чтобы добраться до дна так давно похороненных тайн. Исследуй фантастический и поэтический мир Бенуа Сокаль с его живописными видами и иконическими персонажами. Решай комплексные головоломки и загадки, выполненные в традиции саги. Узнай богатую, увлекательную историю с беспрецедентными ставками и захватывающими диалогами. Дай себя увлечь симфоническому саундтреку, сочиненному Иноном Зуром (Syberia 3, Fallout, Dragon Age, Prince of Persia).

Системные требования

Windows 7, i5 6600, 8 Гб RAM, Nvidia GTX 750 Ti или Amd radeon HD 7850 / R7 260X, 6 Гб на диске. Рекомендуется i7 8700, 16 Гб RAM, Nvidia RTX 1060 или Amd R9 390X / Fury X

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По материалам: gamebomb

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