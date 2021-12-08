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Татьяна Буланова заговорила о разнице в возрасте со своим возлюбленным

Татьяна Буланова заговорила о разнице в возрасте со своим возлюбленным
Певица Татьяна Буланова призналась, что шутит над молодым любовником. Вот уже два года артистка встречается с Валерием Рудневым, который далек от мира шоу-бизнеса и младше артистки на 19 лет. Такая разница в возрасте, по словам Татьяны Булановой, нисколько не мешает ее гармоничным отношениям с избранником. Артистка, за плечами которой два брака, счастлива с Рудневым, но замуж не торопится. Буланова предпочитает наслаждаться текущими отношениями с любимым человеком и мечтает о светлом будущем с ним. «Ловлю себя на мысли, что уже немного боюсь официальных церемоний и не знаю, насколько это нужно в моем возрасте. С другой стороны, я по-прежнему убеждена, что когда люди женятся, они сообщают тем самым о своих намерениях. И о том, что поиски окончены. Кто-то говорит, что штамп — это фигня. Так если фигня — поставь! Конечно, иногда проскальзывают мысли: мне будет почти 70, а Валере всего лишь 50... А потом думаю — ну и что? Я очень его люблю и хочу, чтобы мы вместе старились», — признается 52-летняя Татьяна Ивановна.
Татьяна Буланова Буланова отмечает, что знакома с родителями жениха, которые, к слову положительно отнеслись к выбору сына. «Я периодически его подкалываю: «Ты, Валера, еще маленький! А ты пионером был? Нет! А октябренком уж и подавно». У него на лице желваки начинают ходить, не понимает таких шуточек. Ужасно злится, а я смеюсь. Мне прикольно все, что со мной происходит. Я же не искала молодого партнера, все само случилось. Мне нравятся наши с Валерой отношения, их доверительность и открытость. Он знает пароль на моем телефоне, я — на его. В предыдущих отношениях — с паролями, тайными переписками — я устала от напряжения. Уходит доверие, и на этом все заканчивается», — поделилась исполнительница в интервью «Каравану историй».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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