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The Long Dark обновят до Xbox Series X | S и разделят на две игры

The Long Dark обновят до Xbox Series X | S и разделят на две игры


Разработчики игры The Long Dark рассказали о своих планах на 2022 год. В будущем году игру планируют активно развивать, завершая разработку 5 эпизода сюжетной кампании. При этом, проект ждут серьезные изменения.

The Long Dark разделят на две игры. Одна игра – это проект с сюжетной кампанией (которая сейчас насчитывает 4 эпизода, всего будет 5 эпизодов). Вторая игра – это режим выживания. Разработчики намерены разделить одну игру на две в 2022 году, пока без точной даты. Владельцы копии игры получат оба проекта. Разработчики отмечают, что это вынужденная мера, которая требуется, чтобы дальше можно было развивать оба клиента игры отдельно друг от друга. Сейчас совместное их развитие накладывает на разработчиков много ограничений.

В 2022 году игра The Long Dark получит обновление до Xbox Series X | S и Playstation 5. Разработчики отмечают, что хотят «создать нативные визуальные улучшения следующего поколения, которые действительно извлекают выгоду из большей вычислительной мощности и памяти в новых консолях». Отмечается, что улучшена будет и версия игры для PC.

Кроме того, в планах у разработчиков выпустить для The Long Dark платное дополнение (для режима выживания). Пока они не уточняют, что именно будет входить в это дополнение. Что касается 5 эпизода сюжетной кампании, он будет бесплатным для всех игроков, которые владеют игрой.

Напомним, что сейчас игра The Long Dark доступна в подписке Game Pass.

The Long Dark

Long Dark — это исследовательская игра-симулятор выживания, в которой игроки-одиночки должны позаботиться о себе в ходе изучения обширных морозных необитаемых территорий, переживших геомагнитную катастрофу. Здесь нет зомби — только вы, холод и все опасности, которые вам может обеспечить мать-природа.
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По материалам: newxboxone

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