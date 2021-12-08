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"Ты точно русская?": лыжница Вероника Степанова удивила норвежку Терезу Йохауг

"Ты точно русская?": лыжница Вероника Степанова удивила норвежку Терезу Йохауг

Российская лыжница Вероника Степанова удивила олимпийскую чемпионку из Норвегии Терезу Йохауг своим знанием английского языка на недавнем этапе Кубка мира в Лиллехаммере. По словам россиянки, у нее нет языкового барьера и она активно общается с иностранками.

"К счастью, у меня нет проблемы языкового барьера. Активно общаюсь с немками, Хеленой Марией Фоссесхольм. В субботу, кстати, поздравила Йохауг. Так она на меня с таким шоком смотрела. Типа: "Что? Ты меня поздравила? Ты умеешь говорить? Ты точно русская?" — рассказала Степанова в интервью "Спорт-Экспрессу".

Также она заявила, что выступает за открытость. Нужно не бояться говорить о себе и иметь свое мнение, уверена спортсменка.

Я — за активность. Зачем закрываться? Время зашторивания окон прошло. Это на Олимпиаде в Сочи Крюков с Петуховым выкидывали телевизоры из своих номеров. Сейчас нам нужно быть на одной волне с этим миром. Открываться, рассказывать о себе, не бояться иметь свое мнение.

5 декабря в Лиллехаммере отечественные лыжницы впервые за 17 лет выиграли эстафету на Кубке мира. Россиянки преодолели дистанцию за 54 минуты 40,6 секунды. Второй пришла команда Швеции, за ней — команда Норвегии.

Ранее Ruposters писал, что олимпийская чемпионка по гимнастике объяснила страхи современных спортсменок.

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По материалам: uposters.ru

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