У главы РЭС в Кыргызстане нашли «подпольную» майнинг-ферму

Новоназначенный глава Чолпон-Атинского РЭС в Кыргызстане установил у себя дома оборудование для добычи криптовалюты, подключив его к электропитанию в обход счетчика. Об этом пишет Sputnik со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности страны.

Ферму обнаружили в ходе обыска. Установлено хищение в значительных объемах, однако сумма ущерба пока не называется.

Организатор майнинг-фермы долгое время работал в РЭС на различных должностях, а с 8 декабря должен был приступить к обязанностям начальника.

«Работая в энергосистеме, последний, несмотря на вызванный циклом маловодья энергетический кризис в стране, используя свое должностное положение, занимался хищением электроэнергии, тем самым нанося ущерб энергетической безопасности», — заявили в Госкомитете.

Напомним, в ноябре ведомство выявило крупную майнинг-ферму с 2500 серверами.