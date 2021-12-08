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У главы РЭС в Кыргызстане нашли «подпольную» майнинг-ферму

У главы РЭС в Кыргызстане нашли «подпольную» майнинг-ферму


Новоназначенный глава Чолпон-Атинского РЭС в Кыргызстане установил у себя дома оборудование для добычи криптовалюты, подключив его к электропитанию в обход счетчика. Об этом пишет Sputnik со ссылкой на Госкомитет национальной безопасности страны.


Ферму обнаружили в ходе обыска. Установлено хищение в значительных объемах, однако сумма ущерба пока не называется.  


Организатор майнинг-фермы долгое время работал в РЭС на различных должностях, а с 8 декабря должен был приступить к обязанностям начальника.


«Работая в энергосистеме, последний, несмотря на вызванный циклом маловодья энергетический кризис в стране, используя свое должностное положение, занимался хищением электроэнергии, тем самым нанося ущерб энергетической безопасности», — заявили в Госкомитете.


Напомним, в ноябре ведомство выявило крупную майнинг-ферму с 2500 серверами.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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